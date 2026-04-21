Libreville : descendre à l’ENA et payer 500 FCFA, le calvaire des habitants du PK12

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Se rendre au rond-point du PK12 est un parcours du combattant pour les usagers. Pour cause, les transporteurs ont pris la décision unilatérale de débarquer les passagers au PK11, à l’entrée de l’Ecole nationale d’administration (ENA). Une situation qui contraint les populations ralliant cette zone a marché le reste du parcours pour rejoindre le PK12 tout en payant le prix fort.

Depuis plusieurs mois, la gare de débarquement des transports en communs a visiblement reculé d’un kilomètre. Avant pour un chargement allant de la Gare routière, ou encore d’Awendjé pour le PK12, l’arrêt s’effectuait au lieu-dit au départ pour un tarif de 500 FCFA. Seulement, c’est au PK 11, à l’entrée de l’Ecole nationale d’administration, qu’il s’effectue désormais. Et toujours au même tarif! Les usagers sont maintenant contraints de marcher environ 1000 mètres pour rejoindre le PK12.

Un changement au mépris des clients …

Le ras-le-bol est sans appel. « On ne comprend pas ce qui se passe. Et ces chauffeurs sont vraiment désagréables et ne prennent pas en compte l’avis des clients que nous sommes. Ils nous laissent au PK11, prennent leur 500 et c’est tout. » a lâché une cliente en colère à l’arrêt à l’ENA. Bien qu’ils expriment leur mécontentement au quotidien, cela semble tomber dans des oreilles de sourds. De leur côté, les chauffeurs de taxis bus justifient celà par des ordres venant aussi bien des agents de la mairie et de la police.

«Nous sommes obligés de décharger les clients à l’ENA parce que la mairie et la police nous embêtaient plus bas lorsqu’on se garait là-bas. Mais nous gardons toujours le tarif à 500 FCFA», a expliqué un chauffeur de bus. Alors que les usagers qui empruntent cette voie au quotidien se disent abusés par les automobilistes, il faudrait que les autorités municipales puissent mettre un terme à ces tensions naissantes pour une meilleure circulation.