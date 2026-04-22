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Gabon : vers la réouverture de la Cité de la Démocratie, un symbole national en renaissance

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 22 avril 2026 à 10h01min
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Le vice-président du gouvernement Hermann Immongault en visite à la Cité de la Démocratie © D.R.
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Le Vice-président du gouvernement Hermann Immongault s’est rendu, ce 21 avril 2026, sur le site rénové de la Cité de la Démocratie pour évaluer l’état d’avancement des travaux. À quelques semaines de sa livraison, ce projet stratégique incarne la volonté des autorités de moderniser les infrastructures emblématiques du pays.

Le gouvernement gabonais intensifie le suivi de ses projets structurants. Ce mardi 21 avril 2026, le Vice-président du gouvernement Hermann Immongault a effectué une visite de terrain sur le site de la Cité de la Démocratie, en cours de réhabilitation. Accompagné de plusieurs membres de l’exécutif, le coordonnateur de l’action gouvernementale a pu apprécier le niveau d’avancement des travaux avant leur livraison officielle.

Cette descente s’inscrit dans une démarche de contrôle rigoureux des chantiers publics, visant à garantir le respect des standards de qualité et des délais, en vue d’une mise en service optimale de cette infrastructure majeure.

Un projet emblématique à forte portée institutionnelle

Au cœur des priorités gouvernementales, la réhabilitation de la Cité de la Démocratie traduit une ambition de redonner à ce site son rôle de pôle stratégique pour les grandes rencontres nationales et internationales.

Selon le Secrétaire général du gouvernement, Abdul Razzaq Guy Kambogo, cette visite institutionnelle permet de mesurer l’ampleur des travaux et d’anticiper les enjeux liés à son exploitation future. « Aujourd’hui, il est venu au tour du gouvernement de s’imprégner, d’apprécier l’œuvre et de se projeter, car une infrastructure d’une telle ampleur va occasionner plusieurs emplois et nécessiter une organisation logistique importante en matière d’entretien et de maintenance », a-t-il indiqué.

Au-delà de sa dimension fonctionnelle, le site revêt également une forte portée symbolique, en tant qu’héritage de feu Omar Bongo Ondimba, dont la mémoire est étroitement liée à cet espace.

Une infrastructure au cœur de la stratégie de modernisation

Initiée en juin 2024 sous l’impulsion du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, la reconstruction de la Cité de la Démocratie vise à doter le pays d’un complexe moderne répondant aux standards internationaux.

À terme, le site comprendra notamment un palais présidentiel, des salles de banquet et de conférence ainsi que 55 villas destinées à accueillir des chefs d’État, renforçant ainsi la capacité d’accueil du Gabon pour les événements de haut niveau. « C’est plus qu’un symbole, c’est une œuvre qui méritait d’être ressuscitée », a souligné Abdul Razzaq Guy Kambogo, insistant sur la nécessité d’assurer la pérennité de cette infrastructure.

Une ouverture imminente pour un nouvel élan

La livraison prochaine de la Cité de la Démocratie marque une étape clé dans la stratégie de modernisation des infrastructures publiques. Elle s’inscrit dans une vision plus large visant à améliorer le cadre de vie, renforcer l’attractivité du pays et consolider son positionnement sur la scène internationale.

À travers ce projet, le gouvernement entend non seulement préserver un patrimoine symbolique, mais aussi en faire un levier de développement économique et institutionnel au service du Gabon.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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