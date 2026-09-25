Numérique : Eramet Comilog prépare les jeunes de Moanda aux métiers de demain

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À Moanda, Eramet Comilog étend son action en faveur de la formation des jeunes aux compétences numériques. À travers le FabLab, lancé en partenariat avec la municipalité, l’entreprise propose aux jeunes de 15 à 40 ans des parcours de formation dans le développement web et mobile, l’électronique, la fabrication numérique, la modélisation 3D ou encore la robotique. Une initiative qui traduit une ambition plus large : préparer le bassin minier aux transformations technologiques et favoriser l’émergence de compétences susceptibles de trouver des débouchés au-delà de l’industrie extractive.

L’économie de Moanda demeure naturellement associée au manganèse et aux activités développées autour de la mine. Mais préparer l’avenir d’un territoire industriel suppose aussi d’investir dans des compétences qui ne dépendent pas exclusivement de l’exploitation des ressources naturelles. C’est dans cette perspective que s’inscrit le FabLab de Moanda. En donnant accès aux outils et aux savoir-faire numériques, Eramet Comilog cherche à élargir l’horizon professionnel des jeunes tout en participant à la constitution d’un vivier local de compétences adaptées aux mutations de l’économie.

Un laboratoire pour apprendre en pratiquant

Ouvert en 2022 avec l’appui de la municipalité de Moanda, le FabLab privilégie une approche pratique de la formation. Les bénéficiaires, âgés de 15 à 40 ans, peuvent se familiariser avec plusieurs domaines du numérique et de la technologie, notamment le développement web et mobile, l’électronique, la conception numérique, l’impression et la modélisation 3D ainsi que la robotique.

Cette approche par la pratique constitue l’un des intérêts du dispositif. Le numérique ne se résume plus à la maîtrise des outils bureautiques : il implique désormais des capacités de conception, de programmation, de prototypage et de résolution de problèmes. En exposant les apprenants à ces différents univers, le FabLab entend leur permettre d’acquérir des compétences directement mobilisables dans des projets professionnels ou entrepreneuriaux.

Élargir les perspectives professionnelles à Moanda

Pour une ville dont l’activité économique reste fortement structurée autour du secteur minier, la diversification des compétences constitue un enjeu stratégique. Tous les jeunes de Moanda ne pourront pas être absorbés par les emplois directement proposés par Eramet Comilog ou ses sous-traitants. Développer des compétences numériques peut donc contribuer à ouvrir d’autres trajectoires professionnelles.

Un développeur web, un technicien en électronique ou un jeune maîtrisant la conception 3D peut potentiellement proposer ses compétences à différents secteurs d’activité, créer ses propres services ou travailler à distance. Le numérique possède précisément cette caractéristique : lorsqu’une compétence est suffisamment maîtrisée, son marché potentiel peut dépasser largement le territoire dans lequel elle a été acquise.

De la formation à l’entrepreneuriat

Cette initiative prend davantage de sens lorsqu’elle est rapprochée des autres programmes économiques portés par Eramet Comilog. Le groupe indique avoir engagé 1,170 milliard de FCFA dans son fonds d’amorçage pour accompagner 197 projets locaux dans plus d’une dizaine de secteurs, parmi lesquels figure le numérique. En parallèle, 138 entrepreneurs ont participé aux « Cafés Business » et 1 078 élèves de dix lycées ont été sensibilisés à l’entrepreneuriat.

La complémentarité est évidente : la formation permet d’acquérir une compétence, tandis que l’accompagnement entrepreneurial peut aider à la transformer en activité économique. L’enjeu consiste ainsi à éviter que les connaissances acquises restent sans débouché. Pour les jeunes les plus entreprenants, le FabLab peut devenir un premier espace d’apprentissage avant la création d’un service ou d’une entreprise.

Des compétences utiles à l’industrie elle-même

Le développement de ces savoir-faire répond également aux transformations du secteur minier. Automatisation, analyse des données, maintenance assistée par ordinateur, équipements connectés et digitalisation des processus modifient progressivement les profils recherchés par l’industrie. Les frontières entre métiers industriels traditionnels et compétences numériques deviennent de moins en moins étanches.

Pour Eramet Comilog, soutenir la culture numérique dans son bassin d’implantation peut ainsi répondre à un double objectif : contribuer à la diversification économique tout en préparant un environnement de compétences susceptible d’accompagner la modernisation de l’industrie. La formation numérique rejoint, sous cet angle, les investissements réalisés dans l’enseignement technique et professionnel à travers l’École des Mines et de la Métallurgie de Moanda.

Faire du capital humain un héritage durable

L’intérêt d’un FabLab ne pourra cependant pas être apprécié uniquement au nombre de personnes formées. La question déterminante sera celle de leur devenir : combien poursuivent une formation spécialisée, obtiennent un emploi, développent une solution technologique ou créent une activité après leur passage dans le dispositif ? C’est ce suivi qui permettra d’en mesurer réellement l’impact.

Pour Eramet Comilog, l’enjeu dépasse donc l’initiation au numérique. Dans un territoire façonné depuis des décennies par le manganèse, investir dans le code, l’électronique, la robotique ou la fabrication numérique revient aussi à préparer progressivement une génération capable de créer de la valeur autrement. À Moanda, la diversification de demain pourrait ainsi commencer moins par l’ouverture d’une nouvelle mine que par l’acquisition de nouvelles compétences.