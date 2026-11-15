Gabon : le groupe chinois Inner Mongolia projette de s’implanter dans le Haut-Ogooué

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Le secteur minier gabonais continue d’attirer les investisseurs étrangers. Le jeudi 12 novembre 2026, le ministère des Mines a officiellement annoncé qu’il procédait à l’examen d’un projet d’exploitation soumis par l’entreprise chinoise Inner Mongolia. Déjà présente dans la province du Haut-Ogooué à travers une autorisation de prospection transformée depuis en permis de recherche dans la zone d’Okondja, la société souhaite désormais franchir un cap décisif. Une fois les travaux d’évaluation des ressources et des réserves minérales achevés sur ce périmètre, elle prévoit de solliciter un permis d’exploitation avec l’objectif clair de lancer sa production de manganèse dès décembre 2027.

Au-delà de la simple extraction, la stratégie présentée par les dirigeants du groupe repose sur un double volet. Une partie du minerai extrait servira à alimenter les usines du groupe basées en Chine, tandis que le reste sera conservé en stock de réserve afin d’approvisionner un futur complexe industriel que l’entreprise envisage de bâtir directement sur le sol gabonais.

À terme, cette implantation d’envergure devrait générer près de 800 emplois directs dans le pays. Selon les prévisions avancées, 200 postes seront dédiés aux opérations minières proprement dites, alors que 600 autres verront le jour au sein de deux futures unités industrielles spécialisées dans la transformation et la production de silicomanganèse et de ferromanganèse.

Une visite ministérielle en Chine jugée rassurante

Soucieuses de s’assurer de la fiabilité et des réelles capacités opérationnelles de ce partenaire potentiel, les autorités gabonaises ont pris les devants. Le dimanche 8 novembre 2026, le ministre des Mines, Sosthène Nguema Nguema, s’est ainsi rendu en Chine pour inspecter les installations industrielles d’Inner Mongolia, implantées dans la province de Mongolie intérieure. À l’issue de ce déplacement sur le terrain, le membre du gouvernement s’est dit pleinement rassuré quant au sérieux et à l’expertise technique de la firme.

Un client déjà familier du minerai gabonais

L’intérêt d’Inner Mongolia pour le sous-sol du Haut-Ogooué n’est pas le fruit du hasard. L’entreprise chinoise figure déjà parmi les grands consommateurs mondiaux, absorbant chaque année plus d’un million de tonnes de minerai de manganèse. Or, 35 % de ses approvisionnements proviennent actuellement de la célèbre mine de Moanda, également située dans le Haut-Ogooué. Les 65 % restants sont quant à eux importés principalement de trois autres pays producteurs, à savoir l’Afrique du Sud, l’Australie et le Brésil. En s’installant directement à Okondja, le groupe cherche donc à sécuriser durablement sa chaîne d’approvisionnement au cœur d’un bassin minier qu’il connaît déjà parfaitement.