Gabon : les Douanes interceptent 8 400 boîtes de médicaments illicites en provenance du Mali

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La vigilance des services douaniers vient de permettre un joli coup de filet contre le trafic de produits pharmaceutiques. Aux environs de 14 heures le 12 novembre 2026, les agents de la Brigade Touristique de Surveillance, rattachée à la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI), ont mis la main sur une importante cargaison de médicaments introduite illégalement sur le territoire national.

Tout s’est joué à l’arrivée du vol ET 995 de la compagnie Ethiopian Airlines, en provenance du Mali. Lors d’une inspection de routine menée dans le cadre de leurs missions de surveillance du territoire, les douaniers ont repéré ce chargement suspect. Non seulement ces produits voyageaient sans la moindre autorisation réglementaire requise pour l’importation, mais leur mode de conditionnement ne respectait pas non plus les normes d’hygiène et de sécurité indispensables à la conservation des substances médicales.

Un inventaire particulièrement lourd

Le décompte précis réalisé par les services de la DGDDI révèle l’ampleur de la fraude, portant sur un total de 8 400 boîtes de solutions injectables. La saisie se décompose entre autres de 6 400 boîtes de Ceftriaxone 1 g sous forme injectable; de 1 000 boîtes d’ampoules injectables de marque Shinedex, dosées à 2 ml et de 1 000 boîtes d’ampoules injectables de Quinine, dosées à 2 mg.

Transportés dans des conditions précaires, ces traitements destinés à être administrés par voie injectable représentaient un danger manifeste pour les potentiels consommateurs.

Un rempart essentiel pour la santé publique

Bien au-delà de son rôle traditionnel de mobilisation des recettes fiscales et de protection de l’économie nationale, l’administration douanière démontre ici son importance stratégique en matière de sécurité sanitaire. En filtrant rigoureusement les marchandises entrant dans le pays, les agents empêchent la mise sur le marché de produits altérés, contrefaits ou non conformes, préservant ainsi directement la santé des populations locales.

Face à la menace que constituent ces filières clandestines, les Douanes gabonaises entendent maintenir une pression constante. À travers cette opération réussie, l’institution réaffirme sa ferme volonté de durcir les contrôles aux différentes frontières du pays. Cette offensive contre les réseaux d’approvisionnement irréguliers s’inscrit dans une dynamique de coopération étroite avec l’ensemble des administrations compétentes, afin d’assainir durablement le secteur pharmaceutique national.