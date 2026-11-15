Bitam : près de 500 cuisses de cannabis interceptées par les forces de sécurité

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Les forces de sécurité viennent de porter un coup sévère aux narcotrafiquants opérant dans la province du Woleu-Ntem. D’après les informations rapportées par le quotidien L’Union, une vaste opération conjointe a permis de mettre la main sur près de 500 « cuisses » de cannabis, dont la valeur marchande est estimée à environ 16 millions de francs CFA. Ce coup de filet d’envergure a également conduit à l’arrestation de plusieurs suspects soupçonnés d’animer un trafic tentaculaire entre le Gabon, le Cameroun et la Guinée équatoriale.

Pour démanteler cette filière, les services de renseignement et d’intervention ont agi de concert. Sur le terrain, les éléments de la Direction générale des recherches (DGR), du B2, de la Direction générale de la documentation et de l’immigration (DGDI), de l’Office central anti drogue (Ocad) ainsi que de la Direction générale des services spéciaux (DGSS) ont concentré leurs efforts autour de Bitam, plus précisément dans le district de Meyo-Kyé.

Selon les révélations de L’Union, les enquêteurs y ont mis au jour de véritables infrastructures dédiées à la production, à l’entreposage et au conditionnement des stupéfiants. Rien que dans deux ballots saisis sur place, les agents ont dénombré plus de 453 cuisses de chanvre indien. Si le propriétaire présumé des plantations a réussi à prendre la fuite juste avant l’arrivée des forces de l’ordre, une traque active est engagée pour le retrouver.

Des ramifications transfrontalières et des profils inattendus

Les investigations mettent en lumière une logistique bien rodée. Le circuit d’approvisionnement partait de Meyo-Kyé avant de transiter par la ville frontalière camerounaise de Kyé-Ossi, pour finalement alimenter le marché en Guinée équatoriale. Au cœur de ce dispositif figure un couple mixte, composé d’une Gabonaise et d’un ressortissant camerounais. Ce dernier est d’ailleurs soupçonné d’avoir doublé son trafic de drogue d’un commerce illicite de munitions.

Parallèlement, les descentes menées au quartier Far-West, au cœur même de Bitam, ont réservé quelques surprises aux enquêteurs. Parmi les personnes interpellées figurent une jeune lycéenne de 22 ans, mais aussi une septuagénaire. Interrogée par les policiers, la dame âgée aurait reconnu sans détours écouler du cannabis depuis dix-sept ans.

La justice promet la fermeté

Face à l’ampleur des saisies, incluant également une cargaison évaluée à 16 millions de francs du côté d’Oyem, l’institution judiciaire entend frapper fort. Cité par L’Union, le procureur spécial Léance Mba Mihindou a réaffirmé le mot d’ordre des autorités : « tolérance zéro contre le trafic ».

Le magistrat a prévenu que cette offensive n’était qu’une étape et que les opérations allaient s’étendre aux autres provinces du pays afin de débusquer les trafiquants jusque dans leurs retranchements. Au sein de la population locale, l’espoir renaît désormais de voir ces annonces se traduire par un assainissement durable du climat sécuritaire.