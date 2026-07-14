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Libreville : Les chantiers de la 5e République visités par les notables de l’Ogooué-Maritime !

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 14 juillet 2026 à 18h59min
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Une vue de la délégation en visite de chantiers à Libreville © D.R.
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Une importante délégation de cadres et de leaders politiques de l’Ogooué-Maritime, conduite par le président de l’Assemblée nationale, Régis Onanga Ndiaye, a arpenté les grands chantiers structurants de Libreville le mardi 14 juillet 2026. Reçus en amont au palais présidentiel par le chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, ces dignitaires sont venus toucher du doigt la métamorphose de la capitale, vitrine de la 5e République.

De la prestigieuse Baie des Rois à la Cité Émeraude, en passant par le Front de mer et la Cité de la Démocratie, la délégation a mesuré l’ampleur des investissements consentis. C’est donc à juste titre qu’Edgard Yaya Soumbounou, maire d’Omboué, a magnifié le renouveau urbain dans la capitale politique de notre pays. Pour ce dernier, ce dynamisme est la preuve qu’il est possible de concilier modernité, sécurité et transition écologique.

L’Ogooué-Maritime conquise par la méthode Oligui Nguema !

« Ce qui nous a particulièrement marqués est le souci de préserver le massif forestier qui entoure certains sites, preuve qu’il est possible de concilier urbanisation et protection de la nature. », a martelé le Maire de la commune d’Omboué. Il va sans dire que la méthode Oligui Nguema tourné vers une gouvernance pragmatique fait des émules. Une suite logique tant le Chef de l’État brille par un leadership de proximité.

Une vue au Palais des Congrès

Preuve en a été faite avec la rencontre simpliste accordée à la délégation au sein même du Palais Rénovation. Que dire du pragmatisme de terrain et du patriotisme économique qui sont en voie de concrétisation. À noter que le Chef de l’État a réitéré son intention de transposer ce modèle de développement à Port-Gentil. Convaincus par cette démonstration d’efficacité, ces notables de repartent avec davantage de certitude. Un compte rendu fidèle devrait être fait à leurs populations.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 14 juillet 2026 à 18h59min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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