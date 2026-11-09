Libreville : Le Fond 4 officiellement lancé pour une couverture médicale universelle

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Le Palais des Sports de Libreville a abrité, ce lundi 09 novembre 2026, la cérémonie officielle de lancement et de sensibilisation autour du « Fond 4 » de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS). Destiné à élargir la protection sociale à l’ensemble des acteurs économiques et des travailleurs indépendants, ce rassemblement majeur a mobilisé autorités locales, responsables institutionnels et représentants des communautés étrangères résidant au Gabon.

Pour l’édile du 3ᵉ arrondissement de Libreville, cette initiative matérialise la vision sociale impulsée au plus haut sommet de l’État. En collaboration étroite avec la CNAMGS, les équipes municipales se déploient sur le terrain afin d’immatriculer précisément les commerçants et travailleurs du secteur informel. « Pour avoir un pays fort et garantir l’avenir de notre pays, le chef de l’État a pensé qu’il fallait s’attaquer à la protection sociale de tous les citoyens », a déclaré le Maire du 3ᵉ arrondissement de Libreville.

Il a par ailleurs précisé que cette démarche repose sur un outil de recensement rigoureux des bénéficiaires, collectant identités, âges et secteurs d’activité, avant transmission directe aux services de la CNAMGS.

Le Fond 4, clé de voûte de l’assurance maladie universelle

Du côté de la CNAMGS, l’accent a été mis sur la complémentarité de ce nouveau levier par rapport aux régimes déjà opérationnels. Ce quatrième volet s’adresse spécifiquement aux travailleurs non salariés, aux commerçants et à toutes les couches sociales. « Le Fond 4 est un dispositif qui vient compléter celui déjà existant », a expliqué le Représentant de la CNAMGS, rappelant que le système couvrait jusqu’ici le secteur privé (Fond 1), les fonctionnaires (Fond 2) et les Gabonais économiquement faibles (Fond 3).

« L’assurance maladie au Gabon est universelle et obligatoire pour tous ceux qui résident sur le territoire national », a-t-il insisté, soulignant l’obligation d’enrôlement pour quiconque exerce une activité génératrice de revenus.

Adhésion et reconnaissance des communautés

Présente en nombre à cet événement, la communauté malienne du Gabon a vivement salué ce projet inclusif. Prenant la parole au nom de ses compatriotes, Diarra Amara, premier vice-président du Haut Conseil des Maliens du Gabon et président par intérim de la communauté, à exprimé sa gratitude aux autorités. « Au-delà du remboursement des frais médicaux, l’assurance maladie est également une justice sociale et une stabilité économique », a-t-il affirmé, rendant hommage au Président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema.

Il a pris l’engagement de poursuivre les campagnes d’information non seulement à Libreville, mais également au sein des neuf provinces du pays pour assurer le succès de cette mesure sociale d’envergure.