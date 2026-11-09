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Gabon : 41 % des hommes conservent le contrôle exclusif du budget familial

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 9 novembre 2026 à 11h57min
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Egalité Hommes - Femmes © D.R.
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Si l’autonomie financière individuelle des Gabonaises progresse nettement dans les représentations collectives, la réalité de la gestion du budget domestique obéit encore à de solides verrous traditionnels. Selon les données publiées par Afrobarometer, le pouvoir décisionnel quant à l’argent du ménage demeure très asymétrique : dans 41 % des foyers, les hommes tranchent seuls sur l’affectation des ressources, contre 21 % pour les femmes.

BGFIBank

La véritable parité économique au sein du couple peine à s’imposer comme norme absolue. Seuls 38 % des répondants indiquent en effet que les arbitrages financiers majeurs s’effectuent d’un commun accord. Ce constat révèle un décalage frappant : malgré des discours publiquement progressistes, le cordon de la bourse reste perçu par beaucoup comme le dernier pré carré de la puissance paternelle. Disposer d’un accès aux revenus ne garantit donc pas encore un contrôle direct sur les dépenses globales de la famille.

UCET

Le décalage entre revenus personnels et dépenses collectives

Cette organisation crée une curieuse dichotomie au sein des ménages. D’un côté, les femmes bénéficient d’une réelle latitude pour manier l’argent issu de leur propre activité professionnelle. De l’autre, dès qu’il s’agit des orientations stratégiques, comme le paiement du loyer, la réalisation d’investissements ou la couverture des charges d’envergure, la prédominance masculine reprend immédiatement le dessus. L’indépendance financière individuelle des Gabonaises ne débouche pas systématiquement sur une gouvernance partagée de la caisse commune.

À mesure que les femmes accroissent leur contribution au budget familial, cette dissymétrie devient une source inévitable de frictions. L’autonomisation économique ne sera pleinement accomplie que lorsque la cogestion budgétaire deviendra le réflexe dominant au quotidien. Offrir aux deux conjoints la capacité de peser à parts égales dans l’orientation des dépenses constitue un levier fondamental pour bâtir une équité conjugale durable.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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