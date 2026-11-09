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Déguerpissements : Oligui Nguema débloque 4 milliards supplémentaires pour accompagner les familles

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 9 novembre 2026 à 19h52min
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Le président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema © D.R.
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Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a annoncé le déblocage de 4 milliards de francs CFA supplémentaires pour renforcer l’accompagnement des familles concernées par les opérations de déguerpissement à Diba-Diba, Okala et Lac Bleu. Cette décision a été rendue publique ce lundi 9 novembre 2026, à l’issue d’une réunion avec le Gouvernement consacrée à la situation des ménages affectés par ces opérations. À travers cette enveloppe additionnelle, le chef de l’État entend compléter les indemnisations déjà engagées et apporter une réponse aux préoccupations des familles contraintes de quitter leurs habitations dans le cadre des projets d’aménagement urbain.

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Dans un message publié sur sa page Facebook officielle, Brice Clotaire Oligui Nguema a insisté sur la dimension humaine et sociale de ces opérations. Reconnaissant l’attachement des populations à leurs maisons, souvent construites au prix de nombreuses années d’économies et de sacrifices, il a rappelé que les décisions de l’État doivent s’accompagner de transparence, de respect et de moyens financiers appropriés. « Quand l’État demande à une famille de partir pour ouvrir une route, il lui doit la vérité, du respect et des moyens », a-t-il souligné. Une déclaration qui traduit la volonté affichée des autorités de mieux prendre en compte les conséquences sociales des opérations de libération des emprises publiques.

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Parcelles aménagées et des titres fonciers pour les familles

Au-delà de l’enveloppe financière supplémentaire, le dispositif annoncé prévoit une mesure importante en faveur des personnes concernées : chaque famille bénéficiera d’une parcelle aménagée, assortie d’un titre foncier établi à son nom. Cette disposition vise à offrir aux ménages des garanties foncières et une perspective de réinstallation dans des conditions mieux encadrées. Le président de la République a également instruit le Gouvernement de lui rendre compte de l’évolution de chaque dossier, jusqu’à l’installation effective de la dernière famille. Cette exigence de suivi individualisé devrait permettre aux autorités de contrôler la mise en œuvre des engagements pris et d’éviter que des ménages restent sans solution au terme des opérations de déguerpissement.

Cette décision s’inscrit dans une ambition plus large de transformation de Libreville. Pour le chef de l’État, la modernisation de la capitale constitue une nécessité au regard des besoins en infrastructures routières, en dispositifs de secours, en sécurité et de la vulnérabilité de plusieurs quartiers face aux inondations récurrentes. Toutefois, cette transformation ne saurait se faire au détriment des populations concernées. « Une ville ne se modernise pas contre ceux qui y vivent. Elle se modernise avec eux », a-t-il affirmé. Reste désormais à traduire ces engagements en résultats concrets sur le terrain, notamment par le versement effectif des indemnisations, l’attribution des parcelles et la délivrance des titres fonciers aux familles concernées.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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