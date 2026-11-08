Libreville : un cambrioleur trahi par les vêtements de sa victime

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Une affaire d’agression d’une rare violence vient de connaître son dénouement à Libreville. Interpellé par les forces de l’ordre après avoir violemment attaqué une haute personnalité à son domicile, le suspect a commis l’erreur fatale de porter les effets personnels dérobés à sa victime lors de son arrestation, rapporte le quotidien L’Union.

Les faits se sont déroulés le 19 octobre 2026 au quartier Pont de Gué-Gué. Aux alentours de 10 heures, l’État-major des polices d’investigations judiciaires (EMPIJ) est alerté d’une intrusion sanglante. À leur arrivée sur les lieux aux côtés de la DGSS et de la Brigade anticriminalité (BAC), les enquêteurs découvrent un décor de désolation : des traces de lutte et de sang maculent plusieurs pièces de la résidence.

La victime, un haut cadre d’une institution du pays, a été surprise chez elle par un individu. Après s’être assuré de son identité, l’agresseur s’est déchaîné, la frappant à l’aide d’un chandelier et de divers objets lourds. Évacuée en urgence vers la Polyclinique El-Rapha avant d’être admise en soins intensifs à l’Hôpital d’instruction des armées Omar Bongo Ondimba, la victime souffre de plaies ouvertes à la tête et d’une fracture à l’épaule. Avant de s’enfuir, le braqueur fouille la demeure et dérobe un iPhone 17 Pro, la somme de 30 000 francs CFA ainsi que des devises.

Des vêtements ensanglantés abandonnés et une garde-robe usurpée

Sur la scène de crime, la police saisit un pantalon marron, une basket Nike et un gilet vert maculé de sang. Et pour cause : au cours de sa garde à vue, le suspect finit par avouer avoir forcé la porte centrale pour voler, puis avoir abandonné ses propres habits tachés du sang de sa victime pour enfiler des vêtements propres trouvés dans la chambre.

L’enquête s’accélère et débouche quatre jours plus tard, le 23 octobre, sur l’interpellation du principal suspect, Prince Angome Tomo, un jeune homme de 22 ans. Ironie du sort, ce dernier est retrouvé par la police portant un jean bleu et une basket blanche Nike appartenant directement à l’homme qu’il a agressé.

Mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville

Le suspect passe très vite aux aveux. Il explique avoir revendu le téléphone portable volé à des receleurs au marché noir de l’ancienne gare routière, avant de se faire accompagner d’un complice pour changer les devises étrangères dans une boulangerie située à Okala.

Grâce au travail de recoupement de l’EMPIJ, l’ensemble des complices et receleurs impliqués dans le recel et le change des devises ont également été appréhendés. Déferré mardi au parquet de Libreville, le braqueur présumé et ses acolytes ont tous été placés sous mandat de dépôt et écroués à la prison centrale de Libreville, selon les précisions publiées par L’Union.