Libreville : la population de la Cité Damas se mobilise contre un projet de marché au profit d’un plateau sportif

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Dans le 5ᵉ arrondissement de la commune de Libreville, la tension monte entre les habitants du quartier Cité Damas et l’administration communale. Au cœur du litige : le refus catégorique de voir s’imposer un nouveau marché ou une gare routière, alors que les besoins de la jeunesse s’orientent vers des infrastructures sportives.

Face à la volonté perçue d’imposer un espace commercial sur le site de l’ancien petit marché, la contestation s’organise à la Cité Damas. Un courrier officiel adressé au cabinet du maire de Libreville aurait été transmis aux services en charge de la gestion des marchés pour analyse. Pourtant, l’incompréhension demeure chez les représentants locaux. Selon les informations recueillies auprès de la direction des marchés, aucun document formel n’assure ni ne justifie la création d’un tel marché à cet emplacement.

Ce manque de transparence met en lumière des dysfonctionnements internes au sein de l’appareil municipal. Les habitants du 5ᵉ arrondissement dénoncent l’influence de décideurs de l’ombre qui court-circuiteraient l’autorité du maire. Ces individus tenteraient d’imposer le projet en dépit de l’absence de décision officielle retenue par le premier magistrat de la ville.

L’appel à la mobilisation pour la jeunesse de Damas

Pour les résidents de la Cité Damas, l’urgence ne réside pas dans l’extension d’activités marchandes ou de gares clandestines génératrices de nuisances. Le constat est partagé par l’ensemble du quartier : ce secteur du 5ᵉ arrondissement manque cruellement d’espaces de loisirs pour les jeunes. Autrefois, un terrain de jeu occupait ces lieux avant d’être progressivement grignoté par des constructions.

Les riverains réclament aujourd’hui la réalisation d’un plateau sportif moderne. Refusant le statu quo et le développement de commerces informels qui détériorent le cadre de vie, la population compte faire entendre sa voix par des actions de communication ciblées et un travail d’information auprès des autorités de la commune de Libreville.

A travers ce mouvement, l’objectif affiché reste clair : convaincre la mairie du 5ème arrondissement d’abandonner définitivement l’option du marché et de réorienter les projets vers une infrastructure sportive durable pour la jeunesse de cette partie de la capitale