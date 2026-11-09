Gabon : Edgar Yonkeu surprend Patience Dabany sur scène avec une interprétation de «Batam»

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Le concert « Dernière Danse » de Patience Dabany, organisé le samedi 7 novembre 2026 à Libreville, a réservé un moment particulièrement savoureux au public. Edgar Yonkeu, producteur, auteur-compositeur et arrangeur qui accompagne la carrière musicale de La Mama depuis 1999, s’est illustré par une interprétation inattendue de « Batam ». Une prestation aux accents de rumba qui a provoqué la surprise de la chanteuse elle-même, laissant échapper un spontané « Ah ça ! », expression bien connue des Gabonais pour traduire l’étonnement. Une séquence qui rappelle que derrière les succès de Patience Dabany se trouve également un homme de l’ombre au parcours musical remarquable.

Il est de ces artisans de la musique dont le travail accompagne les plus grandes voix sans toujours bénéficier de la même exposition médiatique. Edgar Yonkeu appartient à cette catégorie de producteurs dont l’influence dépasse largement les studios d’enregistrement. À l’occasion du grand retour sur scène de Patience Dabany, le musicien a momentanément quitté son rôle habituel pour se retrouver sous les projecteurs. En revisitant « Batam », il a offert au public une prestation mêlant complicité artistique, humour et maîtrise musicale, sous le regard d’une Patience Dabany visiblement surprise par cette initiative.

Une interprétation de « Batam » qui surprend La Mama

La scène avait quelque chose d’inattendu. Alors que Patience Dabany retrouvait son public à l’occasion de son concert « Dernière Danse », Edgar Yonkeu s’est emparé du micro pour proposer sa propre interprétation de « Batam ». Sur une rumba particulièrement entraînante, le producteur a donné une autre dimension à cette chanson, suscitant l’enthousiasme des spectateurs.

Mais c’est surtout la réaction de Patience Dabany qui a marqué cette séquence. Surprise par la prestation de son collaborateur de longue date, la chanteuse a laissé échapper un « Ah ça ! » dont la spontanéité n’a pas manqué d’ajouter une touche d’humour à l’instant. Derrière cette réaction se devinait la complicité de deux artistes liés par près de trois décennies de collaboration musicale. Un moment de partage qui a rappelé que la scène demeure aussi un espace de liberté et d’improvisation.

Edgar Yonkeu, près de trois décennies aux côtés de Patience Dabany

Producteur au sein de Direct Prod, auteur-compositeur et arrangeur, Edgar Yonkeu accompagne Patience Dabany depuis 1999. Cette collaboration, qui s’étend désormais sur vingt-sept années, témoigne d’une relation artistique durable. Son travail ne se limite pas à la production musicale : il intervient également dans la composition, les arrangements et la recherche de sonorités capables de renouveler l’univers des artistes avec lesquels il collabore.

Au fil de sa carrière, Edgar Yonkeu a travaillé avec plusieurs figures de la musique africaine et antillaise, parmi lesquelles Awa Maïga, Barbara Kanam, Miss Delon, Kaysha, Meiway, Rainbow Band, Muss et Arielle T. Son parcours est également marqué par ses propres productions, notamment les albums « Ça déménage » et « Eklektic ». Cette polyvalence lui a permis d’explorer plusieurs registres, du makossa au soukouss, en passant par le ndombolo, l’afro-zouk et d’autres expressions des musiques africaines contemporaines.

Un homme de l’ombre qui mérite aussi la lumière

Le parcours d’Edgar Yonkeu illustre le rôle déterminant des producteurs et arrangeurs dans la construction d’une carrière musicale. Derrière une chanson populaire, il y a souvent un travail de composition, de direction artistique, d’orchestration et de production qui contribue à façonner l’identité sonore d’un artiste. Dans le cas de Patience Dabany, cette collaboration de longue durée constitue une dimension importante de son aventure musicale.

En montant sur scène pour interpréter « Batam », Edgar Yonkeu a rappelé qu’il n’était pas uniquement un technicien du son ou un producteur derrière sa console de mixage, mais également un musicien capable de défendre une chanson devant le public. Au-delà de l’anecdote et de la réaction amusée de La Mama, cette séquence du concert du 7 novembre aura permis de mettre en lumière un acteur essentiel de son parcours artistique. Car si les grandes voix marquent l’histoire de la musique, ceux qui contribuent à façonner leur répertoire méritent, eux aussi, une place dans cette histoire.