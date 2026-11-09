Gabon-UNFPA : la réduction de la mortalité maternelle érigée en urgence nationale

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La santé de la mère et de l’enfant demeure au centre des priorités politiques à Libreville. Dans le cadre de l’échéance 2030 fixée pour le développement durable, le vice-président du Gouvernement, Hermann Immongault, a accordé le vendredi 6 novembre 2026 une audience à Leïla Sadji Jourdan, représentante résidente du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) au Gabon. Au cœur des échanges : l’accélération des stratégies visant à endiguer la mortalité maternelle sur l’ensemble du territoire national.

Cette rencontre de haut niveau a permis d’aligner le programme de l’agence onusienne sur les orientations stratégiques du Plan National de croissance et de développement (PNCD). La représentante de l’UNFPA a rappelé que la préservation de la santé maternelle constitue désormais l’indicateur clé d’évaluation du pilier « capital humain » inscrit au tableau de bord présidentiel.

Pour le Gabon, tirer profit de son « âge d’or démographique » implique des investissements massifs dans l’éducation et la santé de la jeunesse et des femmes. L’enjeu sanitaire s’accompagne ainsi d’une vision prospective : transformer la dynamique démographique en moteur de prospérité économique grâce à un système de soin résilient et accessible à tous.

Une feuille de route ambitieuse à l’horizon 2030

Face à l’ampleur de la situation, les ambitions fixées sont particulièrement précises. Le plan d’urgence porté initialement par le ministère de la Santé doit franchir une nouvelle étape pour devenir un projet véritablement interministériel. La feuille de route vise une baisse drastique du taux de mortalité maternelle, pour le faire passer de 399 à 150 décès pour 100 000 naissances vivantes d’ici 2030.

Le coordonnateur de l’action gouvernementale a réaffirmé que cette problématique dépasse le seul cadre du secteur de la santé, la qualifiant d’urgence nationale majeure. La mobilisation des différentes institutions de l’État s’avère indispensable pour garantir une réponse coordonnée et efficace.

De la stratégie à l’action territoriale

La concrétisation de cet engagement sur le terrain repose sur des mécanismes opérationnels stricts. Leïla Sadji Jourdan a souligné deux piliers indispensables : la sécurisation du financement des mesures d’urgence d’une part, et la territorialisation du plan d’action d’autre part. Il s’agit de décliner les directives nationales dans les programmes de développement régionaux, provinciaux et départementaux pour atteindre chaque localité.

En réitérant le soutien indéfectible de l’UNFPA auprès des autorités gabonaises, cette audience scelle une alliance technique et financière déterminante. Grâce à cette coopération renforcée, le Gabon entend apporter des solutions pérennes pour garantir la sécurité et la santé des mères sur tout le territoire.