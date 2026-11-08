Gabon : Flavienne Adiaheno appelle à une instruction diligente dans l’affaire Bilie-By-Nze

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La femme politique Flavienne Adiaheno s’est exprimée sur la détention provisoire d’Alain-Claude Bilie-By-Nze, ancien Premier ministre et président du parti d’opposition Ensemble pour le Gabon (EPG), incarcéré à la prison centrale de Libreville depuis le 15 avril 2026, selon sa déclaration. Sans remettre en cause l’indépendance de la justice ni prendre position sur les accusations d’escroquerie et d’abus de confiance visant l’ancien chef du gouvernement, elle appelle à une instruction diligente et au respect des droits de la défense. Une prise de position fondée sur un principe qu’elle estime applicable à tous les justiciables, indépendamment de leurs engagements politiques.

La situation judiciaire d’Alain-Claude Bilie-By-Nze continue de susciter des réactions dans la classe politique gabonaise. Poursuivi, selon les éléments rapportés par Flavienne Adiaheno, dans une affaire portant sur une somme de 5 millions de FCFA remontant à 2008, l’ancien Premier ministre conteste les accusations portées contre lui. Ses avocats dénoncent une procédure qu’ils considèrent comme politiquement motivée, tandis que les autorités judiciaires et gouvernementales soutiennent qu’il s’agit d’une affaire de droit commun. Dans ce contexte, Flavienne Adiaheno entend replacer le débat sur le terrain des garanties judiciaires et de l’égalité des citoyens devant la loi.

Une détention provisoire qui interroge sur les garanties judiciaires

Dans sa déclaration, Flavienne Adiaheno rappelle que la détention provisoire constitue une mesure exceptionnelle, appliquée à une personne qui demeure présumée innocente. Elle relève que les demandes de mise en liberté et de nullité de la procédure introduites par les avocats d’Alain-Claude Bilie-By-Nze auraient été rejetées et que sa détention aurait été prolongée. Elle indique également que l’intéressé a désormais été entendu sur le fond par le juge d’instruction.

Pour la femme politique, la durée de cette privation de liberté soulève des interrogations particulières en raison du statut public de l’ancien Premier ministre, candidat à l’élection présidentielle du 12 avril 2025. Elle estime qu’une détention prolongée peut alimenter les soupçons d’instrumentalisation politique de la justice, même lorsqu’une procédure relève formellement du droit commun. Cette appréciation ne préjuge toutefois ni de la régularité des décisions judiciaires rendues ni du bien-fondé des poursuites engagées.

« Ce que nous réclamions hier vaut aussi pour nos adversaires »

Flavienne Adiaheno insiste sur le fait que sa démarche ne constitue pas un soutien politique à Alain-Claude Bilie-By-Nze. Elle rappelle les divergences qui ont opposé l’Union Nationale à l’ancien régime d’Ali Bongo, auquel appartenait l’ex-Premier ministre. « Nous n’avons rien oublié du passé, de l’ensemble de son œuvre, ni de son soutien vigoureux et zélé au régime que nous avons combattu. », affirme-t-elle.

Elle invoque néanmoins une exigence de cohérence dans la défense des libertés fondamentales. « En 2011, lorsque notre Parti a été dissous, nous réclamions une justice diligente, respectueuse des droits de la défense, refusant que l’exception ne devienne la règle. Ces exigences, nous les portons encore aujourd’hui. » La responsable politique rappelle également l’opposition exprimée en 2019 par Minault Zima Ebeyard, alors secrétaire exécutif de l’Union Nationale, à la levée de l’immunité parlementaire du député Justin Ndoundangoye, pourtant issu de la majorité de l’époque.

Un appel au respect des droits de tous les justiciables

Au-delà du cas particulier d’Alain-Claude Bilie-By-Nze, Flavienne Adiaheno défend une conception de l’État de droit dans laquelle les garanties judiciaires doivent bénéficier indistinctement aux responsables politiques, qu’ils appartiennent à la majorité ou à l’opposition. « Par rigueur morale, nous estimons qu’elles doivent s’appliquer à tous, y compris à nos adversaires les plus résolus. », souligne-t-elle.

Cette position la conduit à formuler une demande précise : « Dans le respect absolu de l’indépendance de la justice, j’appelle de mes vœux une instruction diligente de l’affaire Bilie-By-Nze, afin que notre compatriote soit fixé sur son sort dans un délai raisonnable. » Alors que les autorités défendent le caractère strictement judiciaire de cette procédure et que la défense en conteste les motivations, l’évolution de l’instruction et le respect des garanties procédurales demeurent au centre du débat. Pour Flavienne Adiaheno, l’enjeu dépasse les rivalités politiques : « La grandeur d’une République se mesure à la manière dont elle traite ses contradicteurs. »