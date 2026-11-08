Gabon-Chine : vers un partenariat historique et une «communauté d’avenir partagé»

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Au terme d’un voyage officiel de cinq jours en République populaire de Chine, du 3 au 7 novembre 2026, le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, et son épouse Anouchka Oligui Nguema ont regagné Libreville. De Shanghai à Beijing, ce déplacement marque un tournant stratégique majeur dans les relations bilatérales entre les deux nations, axé sur la transformation locale des ressources et la modernisation des infrastructures.

Moment fort du séjour diplomatique, la rencontre au sommet entre le chef de l’État gabonais et son homologue chinois Xi Jinping s’est conclue par l’adoption d’une déclaration conjointe le 6 novembre. À cette occasion, les deux dirigeants ont élevé leurs liens au rang de « communauté d’avenir partagé à l’ère nouvelle », franchissant un palier décisif par rapport au partenariat stratégique de 2023.

À travers cette entente, Beijing confirme son soutien au Plan National de Croissance et de Développement 2026-2030, tout en réaffirmant son respect de la souveraineté du Gabon sur ses richesses naturelles. La Chine s’engage concrètement à soutenir la transformation de ces ressources directement sur le sol gabonais. Pour consolider cette amitié, le Président Xi Jinping a été formellement invité à effectuer une visite d’État à Libreville.

Accord-cadre et investissements majeurs

Le volet institutionnel et économique s’est matérialisé par la signature de six mémorandums d’entente à Beijing, couvrant des domaines variés tels que les mines, la formation, les géosciences et les télévisions nationales. Sur le plan financier, la Chine a annoncé un don d’environ 24 milliards de francs CFA soit 300 millions de yuans destiné à l’édification de l’annexe du ministère des Affaires étrangères et à la rénovation du Palais du Sénat.

Dans l’effervescence industrielle de Shanghai, la délégation gabonaise a conclu des partenariats d’envergure. Trois protocoles ont été actés avec le géant Huawei dans les domaines de la sécurité publique, des universités et de l’intelligence artificielle. D’autres accords stratégiques posent les bases de l’approvisionnement énergétique de la future usine de manganèse, avec Eramet Comilog et Sinohydro, tout en sécurisant l’énergie et la desserte ferroviaire du vaste projet de Belinga. En outre, la conclusion imminente d’un accord de partenariat économique garantira l’exemption de droits de douane pour les exportations gabonaises vers le marché chinois.

Un agenda centré sur la transformation locale

Affichant sa fermeté sur la valorisation industrielle nationale, le Chef de l’État a invité les partenaires chinois à s’investir dans la voie de contournement de Libreville, le chemin de fer relié au port de Kobe-Kobe, le barrage de Booué et la création d’une aciérie nationale. Les échanges bilatéraux se sont prolongés auprès d’industriels clés comme CNOOC pour le gaz de Léopard ou SDLG pour une usine d’assemblage d’engins à Nkok.

Insistant sur la rigueur requise pour matérialiser ces avancées, le Président de la République a confié le suivi de ces chantiers au Gouvernement, avec l’attribution d’un responsable dédié et d’un calendrier précis pour chaque projet.