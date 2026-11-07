Gabon–Chine : SDLG envisage une usine d’assemblage d’engins de chantier à Nkok

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Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu, vendredi 6 novembre 2026 à Pékin, les responsables du groupe chinois SDLG, spécialisé dans la fabrication d’engins de chantier. Au cœur des échanges figure un projet d’implantation d’une usine d’assemblage dans la zone industrielle de Nkok, accompagné d’une ambition de formation de jeunes Gabonais aux métiers industriels. Cette rencontre intervient au lendemain d’une audience accordée à Shanghai au constructeur automobile chinois Kaiyi. Deux initiatives qui pourraient contribuer à faire du Gabon une plateforme d’assemblage d’équipements industriels et automobiles, à condition de concrétiser les investissements et de développer les compétences locales.

La visite d’État du chef de l’État en Chine pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour le développement de l’industrie manufacturière gabonaise. Après avoir longtemps privilégié l’exploitation des ressources naturelles, le Gabon cherche à diversifier son appareil productif en attirant des entreprises capables d’installer des activités de fabrication et d’assemblage sur son territoire. Dans cette perspective, l’intérêt manifesté par SDLG pour la zone industrielle de Nkok constitue une opportunité à examiner, notamment au regard des besoins nationaux en équipements de construction, en infrastructures et en maintenance industrielle. Reste à déterminer les conditions économiques et techniques qui permettraient de transformer cette intention en investissement opérationnel.

SDLG, un projet d’assemblage industriel à Nkok

Le groupe chinois SDLG, connu pour ses équipements destinés aux secteurs du bâtiment, des travaux publics et des mines, envisage d’implanter une unité d’assemblage au Gabon. Cette installation pourrait permettre de développer localement certaines opérations industrielles liées aux engins de chantier, tout en répondant aux besoins des entreprises engagées dans les grands projets d’infrastructures et d’exploitation minière.

La zone industrielle de Nkok apparaît comme le site envisagé pour accueillir cette activité. Une telle implantation pourrait contribuer à diversifier les industries présentes dans cet espace économique et favoriser l’émergence de nouvelles prestations de sous-traitance. Toutefois, les informations communiquées à l’issue de l’audience ne précisent pas encore le montant de l’investissement, la capacité annuelle de production, les modèles d’engins concernés ou le calendrier prévisionnel de réalisation.

La formation des jeunes Gabonais au cœur du projet

Au-delà de l’installation d’une unité industrielle, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a insisté sur la nécessité d’accompagner le projet d’un dispositif de formation destiné aux jeunes Gabonais. L’objectif serait de permettre l’acquisition de compétences techniques dans les domaines de l’assemblage mécanique, de l’électromécanique, de la maintenance et du fonctionnement des équipements industriels.

Cette orientation soulève la question du transfert effectif de savoir-faire. Pour produire des retombées durables sur l’emploi, l’implantation de SDLG devrait s’accompagner de programmes de formation structurés, de partenariats avec les établissements d’enseignement technique et professionnel et de perspectives d’évolution pour les salariés gabonais. La participation des entreprises locales à la fourniture de pièces, aux services de maintenance et à la logistique pourrait également favoriser le développement d’un tissu de sous-traitants nationaux.

Après Kaiyi, la perspective d’un pôle industriel diversifié

La rencontre avec SDLG intervient au lendemain d’une audience accordée au constructeur automobile chinois Kaiyi, le 5 novembre 2026 à Shanghai. Le rapprochement de ces deux démarches met en évidence l’intérêt des autorités gabonaises pour les activités d’assemblage de véhicules et d’équipements industriels. Si ces projets venaient à se concrétiser, ils pourraient contribuer à élargir la vocation industrielle de Nkok au-delà de ses activités actuelles.

La création d’un véritable pôle manufacturier nécessiterait cependant davantage que l’installation de quelques unités d’assemblage. Elle supposerait l’existence de fournisseurs locaux, de compétences techniques disponibles, de réseaux logistiques performants et d’un marché suffisamment structuré pour soutenir les activités. La capacité à intégrer progressivement des composants fabriqués localement constituerait également un indicateur important de la valeur ajoutée réellement produite au Gabon.

De l’assemblage à une véritable industrie manufacturière

L’arrivée éventuelle de constructeurs internationaux pourrait contribuer à diversifier l’économie gabonaise et à créer de nouveaux débouchés professionnels. Dans un contexte marqué par les besoins en équipements pour les secteurs minier, forestier, agricole et des travaux publics, une production locale pourrait également présenter des avantages en matière de disponibilité des matériels, de maintenance et de services après-vente.

Mais la portée industrielle de ces investissements dépendra du contenu des accords qui seront conclus. Le nombre d’emplois créés, la proportion de salariés gabonais, les engagements de formation, le niveau d’intégration locale et les perspectives d’exportation devront notamment être précisés. Pour le Gabon, l’enjeu sera de faire évoluer Nkok d’un espace d’accueil des investissements vers une plateforme capable de développer des compétences, des entreprises sous-traitantes et une production industrielle durable. C’est à cette condition que les projets envisagés avec SDLG et les autres constructeurs pourront contribuer à l’émergence d’une véritable industrie manufacturière nationale.