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Libreville : le CHUL en campagne contre la dépigmentation artificielle

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 16 avril 2026 à 16h37min
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Image illustrative © D.R.
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C’est par le biais d’une publication datée du 15 avril 2026, que le Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) l’établissement hospitalier a annoncé l’organisation d’une campagne de sensibilisation dédiée à l’entretien cutané et à la prévention de la dépigmentation artificielle, un phénomène encore très répandu. Portée par le service de dermatologie, cette initiative s’inscrit dans une dynamique de promotion du bien-être et de la santé publique, en mettant un accent particulier sur les dangers liés à l’usage de produits éclaircissants non contrôlés.

Prévue pour ce samedi 17 avril 2026 dans les locaux du service de dermatologie du CHUL, cette rencontre se veut avant tout pédagogique. Placée sous le thème « J’aime ma peau et j’en prends soin », elle ambitionne de sensibiliser les populations à l’importance d’une routine adaptée et respectueuse de leur type de peau. Les organisateurs entendent ainsi encourager une meilleure connaissance des pratiques d’hygiène, tout en valorisant l’acceptation de soi dans un contexte où les standards esthétiques peuvent parfois favoriser des comportements à risque.

Des échanges pour mieux comprendre et prévenir

Contrairement à certaines attentes, cette initiative ne donnera lieu à aucune consultation médicale. Il s’agira plutôt d’un cadre d’échanges interactifs entre spécialistes et participants qui animeront des discussions ouvertes afin de répondre aux préoccupations du public et d’apporter des éclairages scientifiques sur les soins de la peau. L’objectif est de créer un espace de dialogue accessible à tous, favorisant le partage d’expériences et la transmission de bonnes pratiques.

Au-delà de la question de la dépigmentation artificielle, cette campagne abordera également des thématiques essentielles telles que l’identification du type de peau, les gestes d’hygiène de base, ainsi que l’importance de la protection solaire sous les climats tropicaux. Le lien entre bien-être cutané et santé mentale sera aussi évoqué, soulignant l’impact de l’image de soi sur l’équilibre psychologique. Ouverte à tous, cette rencontre traduit la volonté du CHUL de rapprocher les professionnels de santé des populations, en misant sur la prévention et l’éducation comme leviers durables de changement des comportements.

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Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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