Sécurité : le Gabon veut s’inspirer du modèle brésilien pour lancer son dispositif «Alerte Enlèvement»

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Dans le cadre d’une mission officielle et scientifique au Brésil, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des Droits humains, Augustin Emane, explore de nouvelles pistes pour renforcer la sécurité intérieure. Au cœur de son séjour : l’étude approfondie du dispositif « Disque Denúncia », un pilier de la lutte contre la criminalité au Brésil.

Arrivé à Rio de Janeiro le lundi 13 avril 2026, le membre du gouvernement a visité les installations de cet outil stratégique opéré par l’Institut MovRio. Le système « Disque Denúncia » repose sur un mécanisme de dénonciation anonyme qui permet une collaboration étroite entre la population et les forces de sécurité.

Accompagné d’experts du centre de coopération internationale d’Interpol, Augustin Emane a été édifié par Renato Almeida, président de MovRio, sur l’efficacité de l’implication citoyenne dans le signalement des actes criminels. Ce modèle de réussite, qui favorise le rapprochement entre les pouvoirs publics et la société civile, est aujourd’hui une référence mondiale en matière de sécurité publique.

Cap sur le dispositif « Alerte Enlèvement » au Gabon

L’enjeu de ce déplacement est clair : adapter ce savoir-faire au contexte gabonais. Les autorités gabonaise souhaitent mettre en place un dispositif baptisé « Alerte Enlèvement ». Ce mécanisme est spécifiquement conçu pour répondre avec célérité et efficacité aux cas de kidnappings, une préoccupation majeure exprimée par les populations locales.

« Ce modèle est une réussite susceptible d’inspirer le Gabon », a déclaré le ministre lors des échanges d’expériences sur les stratégies de sécurité publique.

Un processus entamé depuis le début de l’année

Cette visite scientifique marque une étape décisive dans un processus lancé en janvier 2026. Depuis cette date, le garde des Sceaux a engagé de vastes consultations avec l’ensemble des acteurs nationaux de la sécurité.

Par ailleurs, ce séjour brésilien a également été marqué par une reconnaissance académique : mardi 14 avril 2026 Augustin Emane a été décoré de la médaille d’or de l’Académie brésilienne de droit du travail, scellant ainsi l’excellence de la coopération bilatérale entre Libreville et Brasilia.