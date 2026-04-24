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Libreville : le chantier du Camp de Gaulle avance, une ouverture partielle attendue début mai

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 24 avril 2026 à 13h20min
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Visite d'inspection aux chantiers du Camp de gaulle © D.R.
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En visite de terrain le 22 avril 2026, les autorités ont constaté l’état d’avancement des travaux au carrefour Camp de Gaulle et au Bas de Guégué. La voie de raccordement vers la déviation de l’aéroport est quasiment achevée et devrait être ouverte début mai, marquant une étape clé dans la stratégie de décongestion du Grand Libreville.

Dans un contexte marqué par une pression croissante sur la mobilité urbaine, les travaux d’aménagement routier engagés dans le Grand Libreville franchissent un cap. La descente de terrain effectuée ce mercredi 22 avril 2026 sur le chantier du carrefour Camp de Gaulle a permis de constater des avancées significatives, notamment sur la voie de raccordement vers la déviation de l’aéroport.

Menés avec l’appui de l’entreprise Mika Services et des équipes techniques mobilisées, ces travaux s’inscrivent dans une logique de restructuration du réseau routier, visant à améliorer la fluidité du trafic dans des zones fortement congestionnées.

Une ouverture imminente avant le lancement du Fly-over

L’un des points majeurs de cette visite concerne la finalisation de la voie de raccordement stratégique reliant le carrefour Camp de Gaulle à la déviation de l’aéroport de Libreville. Selon les informations recueillies, cette infrastructure est « quasiment achevée » et devrait être ouverte à la circulation dès le début du mois de mai.

Une vue des chantiers en cours au Camp de Gaulle © D.R.

Cette mise en service anticipée intervient en amont de la réalisation du Fly-over, projet structurant destiné à fluidifier durablement le trafic dans cette zone névralgique de la capitale.

À terme, cette configuration devrait permettre de désengorger les axes desservant Alibandeng, Okala et Akanda, des zones en forte expansion démographique et urbaine.

Bas de Guégué : une reconfiguration urbaine en cours

La visite s’est également étendue au Bas de Guégué, où des travaux de réorganisation et de rénovation de la voirie sont en cours jusqu’au carrefour Prix-Port. Cette opération vise à améliorer la connectivité entre plusieurs quartiers, notamment Mayena et Saoti.

Au-delà de la dimension routière, ces aménagements participent à l’amélioration du cadre de vie des populations. La modernisation des voiries, l’optimisation des circulations et les travaux connexes contribuent à structurer des espaces urbains longtemps marqués par l’enclavement.

Ces interventions traduisent une volonté de requalification urbaine, intégrant à la fois les enjeux de mobilité et d’aménagement du territoire.

Un levier stratégique pour la mobilité dans le Grand Libreville

Ces projets s’inscrivent dans une stratégie globale de modernisation des infrastructures urbaines, visant à répondre aux défis de croissance de Libreville et de ses périphéries.

Face à l’augmentation du parc automobile et à l’étalement urbain, la question de la fluidité du trafic devient centrale. Les investissements en cours apparaissent ainsi comme des leviers essentiels pour améliorer les conditions de circulation et réduire les temps de trajet.

À travers ces chantiers, les autorités entendent poser les bases d’un réseau routier plus performant, capable d’accompagner le développement économique et social de la capitale.

Reste désormais à assurer la continuité des travaux et le respect des délais, afin que ces infrastructures produisent pleinement leurs effets au bénéfice des usagers.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 24 avril 2026 à 13h20min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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