Libreville : la mairie relance «Le Point Municipal» après 15 années d’absence 

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​C’est une page importante de la communication institutionnelle qui se tourne dans la capitale gabonaise. Après près de quinze années d’interruption, la Mairie de Libreville a officiellement annoncé le grand retour de son magazine municipal, désormais rebaptisé « Le Point Municipal ». Ce support d’information tant attendu fait peau neuve pour renouer le dialogue direct avec les administrés et valoriser efficacement les multiples actions menées sur le terrain par l’exécutif local.

​La présentation officielle de cette nouvelle formule s’est déroulée le jeudi 22 octobre 2026, dans l’enceinte de de l’Hôtel de Ville de Libreville. Un événement qui était placé sous la présidence de Félix Andy Mankindey Nze Nguema, 6e Adjoint au Maire. Ce dernier représentait pour l’occasion Eugène Mba, Maire de Libreville et Directeur de publication de ce périodique, marquant ainsi la volonté politique affirmée de redynamiser l’information de service public. Conçu comme un véritable outil de transparence et de proximité, le magazine ambitionne de décrypter en profondeur les grands chantiers et les réalisations concrètes de la municipalité pour l’ensemble des citoyens.

Transparence et proximité au cœur de la rédaction

Pour relever ce défi éditorial, un comité de rédaction dynamique a été mis en place, conduit avec rigueur par Jennifer Nupsia Mayombo épouse Kangouna en qualité de rédactrice en chef. Toute l’équipe s’est d’ailleurs réjouie de cette relance qu’elle qualifie d’essentielle. ​Les Librevillois n’auront plus à patienter longtemps pour découvrir ce premier numéro tant attendu. Sa distribution à grande échelle débutera dès le mardi 27 octobre prochain indique le communiqué Municipal.

Concrètement, elle touchera méthodiquement l’ensemble des six arrondissements de la commune, l’Hôtel de Ville, ainsi que les différentes plateformes numériques officielles, garantissant ainsi une accessibilité optimale à l’information pour toutes les composantes de la population locale. À travers cette initiative majeure et structurante, la Mairie de Libreville réaffirme avec force son engagement indéfectible en faveur d’une gouvernance ouverte et d’une communication de proximité résolument tournée vers le service et l’écoute quotidienne des populations.