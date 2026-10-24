Gabon : Cité Émeraude, quels ministères occuperont les 700 bureaux bientôt livrés ?

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Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a effectué, le jeudi 22 octobre 2026, une visite d’inspection sur le chantier de la Cité administrative Émeraude, dont la première phase devrait être livrée dans les prochains jours. Avec plus de 700 bureaux répartis dans 14 bâtiments, ce complexe immobilier est destiné à accueillir plusieurs départements ministériels et à améliorer les conditions de travail des agents publics. Mais à l’approche de sa mise à disposition, une question essentielle demeure : quels ministères seront retenus pour intégrer ces nouveaux locaux, selon quels critères et sous l’arbitrage de quelle autorité ?

La livraison prochaine de la première phase de la Cité administrative Émeraude marque une nouvelle étape dans la modernisation du patrimoine immobilier de l’État gabonais. Alors que plusieurs administrations continuent d’exercer leurs activités dans des bâtiments vieillissants ou dans des locaux pris en location, ce complexe pourrait offrir une alternative à certaines de ces situations. Toutefois, au-delà de l’achèvement des travaux, l’enjeu réside désormais dans l’organisation de l’occupation des bâtiments et dans la transparence des décisions qui détermineront les administrations bénéficiaires.

Plus de 700 bureaux pour réorganiser l’administration

Avec ses 14 bâtiments et plus de 700 bureaux annoncés, la Cité administrative Émeraude représente une capacité d’accueil importante pour les services de l’État. L’objectif affiché est de regrouper plusieurs départements ministériels dans des infrastructures adaptées aux exigences du fonctionnement administratif.

Cette perspective pourrait contribuer à améliorer les conditions de travail des agents publics, notamment lorsque les services concernés occupent actuellement des locaux vétustes, exigus ou inadaptés. Le regroupement de certaines administrations pourrait également faciliter la coordination entre services, sous réserve d’une organisation cohérente des espaces et des besoins propres à chaque ministère.

Quels critères pour sélectionner les ministères bénéficiaires ?

La question de l’attribution des bureaux mérite cependant une attention particulière. Certains ministères disposent déjà de bâtiments administratifs relativement fonctionnels, tandis que d’autres exercent leurs missions dans des infrastructures dégradées ou des immeubles loués à des opérateurs privés. Dès lors, quels départements seront prioritaires dans l’installation au sein de la Cité Émeraude ?

Plusieurs critères pourraient être examinés : l’état des locaux actuellement occupés, le coût des loyers supportés par l’État, les effectifs à accueillir, les contraintes techniques des administrations et les possibilités de mutualisation des services. À ce stade, aucune liste officielle des ministères appelés à rejoindre les premiers bâtiments livrés, ni aucun dispositif d’attribution, n’a été précisé dans les informations communiquées.

Un arbitrage immobilier aux conséquences budgétaires

Au-delà de la répartition des espaces, l’installation de ministères dans ce complexe soulève une question de rationalisation des dépenses publiques. Si certaines administrations quittent des immeubles loués pour intégrer des bâtiments appartenant à l’État, l’opération pourrait permettre de réduire les charges locatives. Encore faudrait-il connaître les coûts actuels de location, les dépenses d’entretien du nouveau complexe et les modalités de gestion des bâtiments.

L’identité de l’autorité chargée de conduire les arbitrages reste également à clarifier, tout comme le calendrier des déménagements et le sort réservé aux locaux libérés. La livraison des bureaux ne constituera donc qu’une première étape. Pour que la Cité administrative Émeraude réponde pleinement à sa vocation, son occupation devra s’appuyer sur des critères transparents, des besoins administratifs objectivement évalués et une gestion maîtrisée des ressources publiques.