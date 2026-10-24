Gabon : Oligui Nguema et Ndong Sima échangent sur la sécurité alimentaire et la réduction des importations

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Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en audience Raymond Ndong Sima, ancien Premier ministre et ancien chef du gouvernement de la Transition. Au centre des échanges figuraient la sécurité alimentaire, la valorisation du potentiel agricole national et l’implication des jeunes dans les activités agricoles et d’élevage. Cette rencontre remet en lumière l’un des principaux défis économiques du Gabon : développer une production locale capable de réduire la dépendance aux importations alimentaires tout en créant des emplois durables.

La question de la souveraineté alimentaire continue d’occuper une place importante dans les orientations économiques du Gabon. Alors que le pays dispose de ressources foncières et naturelles susceptibles de soutenir le développement de l’agriculture et de l’élevage, la transformation de ce potentiel en une production compétitive demeure un défi. C’est dans ce contexte que s’inscrit l’audience accordée par Brice Clotaire Oligui Nguema à Raymond Ndong Sima, dont les échanges ont porté sur les moyens de renforcer la production nationale et de favoriser l’engagement des jeunes dans les filières agricoles.

La sécurité alimentaire au cœur des échanges

Selon les informations communiquées à l’issue de cette rencontre, les discussions ont notamment porté sur la valorisation du potentiel agricole gabonais. L’objectif évoqué consiste à développer les capacités nationales de production afin de mieux répondre aux besoins alimentaires des populations et de réduire le recours aux produits importés.

Cette orientation soulève plusieurs enjeux économiques. Le développement d’une agriculture productive suppose notamment un meilleur accès aux terres exploitables, aux équipements, aux financements et aux circuits de commercialisation. La disponibilité d’infrastructures de transport et de conservation constitue également un facteur déterminant pour permettre aux producteurs d’approvisionner régulièrement les marchés.

L’agriculture et l’élevage comme débouchés pour la jeunesse

L’implication des jeunes dans les activités agricoles et d’élevage a également été abordée au cours de l’audience. Ces secteurs sont présentés comme des leviers susceptibles de contribuer à la création d’emplois et à la diversification de l’économie nationale, au-delà des activités traditionnellement dominantes.

Toutefois, l’attractivité de ces métiers dépendra des conditions concrètes offertes aux porteurs de projets. L’accès au crédit, à la formation technique, aux intrants et aux débouchés commerciaux reste essentiel pour transformer les initiatives individuelles en exploitations économiquement viables. La participation des jeunes ne saurait ainsi reposer uniquement sur des appels à entreprendre sans dispositifs d’accompagnement adaptés.

Des orientations dont les modalités restent à préciser

Cette rencontre entre le chef de l’État et l’ancien Premier ministre témoigne de la place accordée aux questions agricoles dans les discussions sur les perspectives économiques du pays. Elle intervient alors que la réduction des importations alimentaires constitue un enjeu à la fois pour la balance commerciale, le pouvoir d’achat des ménages et la création de valeur ajoutée locale.

Néanmoins, les informations rendues publiques ne précisent pas si l’audience a débouché sur des propositions formalisées, un programme d’action ou des engagements financiers. Aucun calendrier de mise en œuvre n’a non plus été annoncé. Au-delà de cette convergence sur les objectifs, la question demeure donc celle des instruments économiques et des investissements nécessaires pour faire de l’agriculture et de l’élevage de véritables moteurs de production et d’emploi au Gabon.