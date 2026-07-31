Bénin : le Gabon présent à la 17e édition du Forum Social Mondial 

Ecouter l'article

Le Gabon prendra part à la 17e édition du Forum Social Mondial (FSM), prévue du 4 au 8 août 2026 à Cotonou, au Bénin. En prélude à cette rencontre internationale, une délégation d’une dizaine d’organisations non gouvernementales gabonaises a participé, le 27 juillet à Douala, au Cameroun, au lancement officiel de la première édition de la Caravane Afrique « En route vers le Forum Social Mondial », initiée par la Convergence Globale des Luttes pour la Terre, l’Eau, les Semences et les Forêts en Afrique Centrale (CGLTE-AC).

Cette caravane, qui traversera le Cameroun, le Nigeria et le Bénin, se veut un espace d’échanges, d’apprentissage et de plaidoyer autour des défis environnementaux auxquels font face les populations d’Afrique centrale. À Ngodi-Bakoko, dans l’arrondissement de Douala 3, les caravaniers ont été accueillis par les autorités administratives, municipales, coutumières et les communautés locales, marquant ainsi le coup d’envoi d’un périple destiné à porter les préoccupations des peuples d’Afrique centrale jusqu’au Forum Social Mondial.

Une mobilisation pour défendre les ressources naturelles

Prenant la parole, le porte-parole de la CGLTE-Afrique Centrale, Raphaël Meigno Bokaghe, a souligné que cette initiative dépasse le simple déplacement géographique. « La Caravane Afrique Centrale n’est pas un simple voyage. La Caravane est une mobilisation citoyenne panafricaine, qui s’inscrit dans le mouvement global pour aller au Forum Social de Cotonou 2026 », a-t-il déclaré. L’objectif étant de faire entendre les revendications des populations en matière de protection de la terre, de l’eau, des semences et des forêts lors du rendez-vous de Cotonou.

Le chef du village Ngodi-Bakoko, Sa Majesté Zacharie Komoto Ebah, et les autres autorités de la localité ont salué cette initiative tout en attirant l’attention sur les difficultés auxquelles sa communauté reste confrontée. Il a notamment dénoncé la destruction progressive de la mangrove de Matanda ainsi que l’accaparement des terres par des sociétés industrielles, estimant que ces enjeux méritent une mobilisation régionale. Conduite par Christiane Nsa Mbegah, de l’ONG Réseau Femme Lève Toi (REFLET), la délégation gabonaise entend mettre en avant le rayonnement du Gabon.

Mais aussi réaffirmer son engagement en faveur de la résilience écologique et climatique et renforcer la coopération entre les peuples d’Afrique subsaharienne. Pour le Gabon, cette participation traduit également la volonté du pays de faire entendre sa voix sur les questions liées à l’accès à la terre, à l’eau et aux semences, dans un contexte où ces ressources font l’objet de pressions croissantes.