Ntoum : crime crapuleux d’une femme de 33 ans

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C’était le lundi 27 juillet que les populations de la ville de Ntoum découvraient le corps sans vie d’une jeune femme prénommée Alia, âgée de 33 ans. Une perte qui a suscité beaucoup d’émotion dans la zone et qui laisse sa famille avec comme dernier souvenir les moments de retrouvailles le samedi 25 juillet. Rendue sur place, l’équipe de Gabon Media Time, a pu échanger avec les proches qui étaient avec elle avant la disparition.

Après la soirée de célébration du baccalauréat qui s’est déroulée chez la sœur aînée, la défunte n’aurait plus donné signe de vie. Toute chose qui a inquiété le frère, qui se serait rendu chez elle dans l’après-midi de dimanche. « Après les appels infructueux dans la matinée je me suis rendu à son domicile dans l’après-midi de dimanche et j’y ai trouvé la maison entre ouverte. Il n’y avait personne à l’intérieur, même pas les enfants », a déclaré Jonathan, frère de la défunte.

Une perte encore difficile à accepter …

Si les recherches se sont révélées infructueuses durant le week-end, ce sera finalement lundi dans la matinée que le corps de la jeune Alia sera retrouvé. Selon la famille, c’est en se rendant une énième fois chez la défunte que la découverte du macabé a été faite. « Nous avons vu qu’il y avait du mouvement et des policiers non loin de chez elle. Par curiosité, nous sommes allés voir et c’est ainsi que nous avons reconnu notre sœur », a-t-il confié le cœur meurtri.

Aujourd’hui, seul l’espoir que les conclusions de l’enquête ouverte lundi apporte des réponses aux questions multiples et que justice leur soit rendue. « Je pense que nous avons, nous avons bel et bien des agents qui sont bien spécialisés dans ce type de meurtre. Je souhaite qu’ils puissent faire leur travail parce que mon cœur, sinon ma conscience ne pourrait être soulagée que lorsqu’on va retrouver le meurtrier de ma petite sœur », a expliqué M.Ikou, chef de la famille. Alia laisse derrière elle cinq jeunes garçons qui ne réalisent pas encore la disparition de leur maman.Gageons que les autorités judiciaires fassent toute la lumière sur ce drame .