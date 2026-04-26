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Libreville : Eugène Mba face au défi de l’urgence urbaine

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 26 avril 2026 à 15h23min
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Le maire de Libreville Eugène Mba entouré de ses adjoints © D.R.
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L’élection d’Eugène Mba à la tête de l’hôtel de ville de Libreville ne s’apparente pas à une simple passation de pouvoir, mais à un véritable appel au secours de la part des administrés. Entre une insalubrité chronique et un désordre urbain asphyxiant, les Librevillois attendent des actes forts. Un micro-trottoir réalisé le 21 avril 2026 par Gabon Média Time révèle un cocktail d’espoir et d’exaspération.

Le constat est sans appel dans les quartiers tels que Nzeng-Ayong ou Les Charbonnages : les ordures dictent leur loi. Malgré les orientations politiques nationales, la gestion des déchets au niveau local semble patiner. Un citoyen de Nzeng-Ayong ne cache pas son amertume « Comme vous pouvez le constater, la ville est complètement sale. Malgré la vision du Chef de l’État, les mairies d’arrondissement ne font pas leur travail comme elles le devraient. », a-t-il confié à Gabon Media Time

La grogne des commerçants

Au-delà de l’esthétique urbaine, c’est la survie économique qui est en jeu. Les commerçants, cibles de déguerpissements récurrents et d’une pression fiscale jugée excessive, interpellent directement le nouvel édile. Au rond-point d’Awendjé, le cri du cœur d’un vendeur résume l’enjeu social :

« Que le nouveau maire central trouve une réelle solution pour nous ! C’est l’activité que nous avons choisi de faire. Tout le monde ne peut pas intégrer la fonction publique. », a relevé un vendeur à la sauvette. Il faut dire que la problématique de la gestion des marchés municipaux mais aussi de la parafiscalité est une préoccupation majeure de nombreux acteurs qui espèrent une réaction du nouveau maire Eugène Mba

Vers une ville structurée ?

L’autre grand chantier concerne la mobilité. Entre l’occupation anarchique des trottoirs et l’absence de signalétique, circuler dans Libreville relève du parcours du combattant. L’aspiration à une ville moderne et lisible est forte, comme le souligne un chauffeur interrogé :« Il n’est plus question d’une ville où on cherche une adresse. Il faut une ville où l’on doit se référer à un code clair, avec des quartiers bien définis et une bonne organisation. », a-t-il suggéré. 

Eugène Mba hérite d’une capitale aux chantiers colossaux. Pour réussir son mandat, il devra transformer ces attentes citoyennes en résultats visibles, sous peine de voir l’espoir initial se muer en une lassitude irréversible.

Herly Ovono, journaliste stagiaire

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