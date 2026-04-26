DGCPT : Luther Steeven Abouna Yangui mise sur la proximité et l’éthique dans le Woleu-Ntem

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Ce vendredi 24 avril 2026, la province du Woleu-Ntem a constitué l’étape ultime d’un marathon administratif d’envergure. Le Directeur Général de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT), Luther Steeven Abouna Yangui, y a achevé sa tournée nationale d’évaluation des postes comptables, entamée en janvier 2024. Une immersion qui témoigne d’une volonté de rompre avec la gestion purement centrale pour se confronter aux réalités du terrain.

Accompagné d’une délégation restreinte, le Directeur général a débuté son périple par une visite de courtoisie au Gouverneur de la province, Jules Djeki. Fidèle aux usages républicains, cet échange a permis de réaffirmer l’importance de la synergie entre l’administration provinciale et les services financiers pour garantir une action publique cohérente.

La délégation a ensuite parcouru les cinq départements de la province, visitant successivement les postes comptables de d’Oyem; Mitzic; Medouneu; Bitam et Minvoul. À chaque étape, l’objectif est resté le même : observer, écouter et évaluer. Luther Steeven Abouna Yangui a inspecté l’état des infrastructures et s’est enquis des contraintes matérielles qui pèsent souvent sur l’efficacité des agents en zone rurale ou frontalière.

Le dialogue social et l’exigence d’intégrité

Au-delà de l’audit technique, cette mission a laissé une place prépondérante à l’humain. Le Directeur Général a instauré un dialogue direct avec les personnels, recueillant leurs attentes et leurs observations sur le fonctionnement quotidien des services.

Toutefois, cette proximité ne s’est pas faite au détriment de la rigueur. Dans un discours empreint de fermeté, Luther Steeven Abouna Yangui a rappelé les piliers de la profession comptable : la probité et l’éthique. Il a réitéré le principe de « tolérance zéro » face à la corruption, aux comportements déviants et au détournement des deniers publics, des fléaux que l’administration s’engage à combattre avec la plus grande énergie.

Une administration moderne et décentralisée

Ce déplacement dans le septentrion marque la fin d’un cycle entamé il y a plus de deux ans sur l’ensemble du territoire national. En bouclant cette boucle dans le Woleu-Ntem, la DGCPT envoie un signal fort : celui d’une administration financière qui refuse l’isolement et qui s’engage résolument vers une performance accrue au service de tous les usagers, quel que soit leur éloignement géographique.