Affaire Njamendoungou : Gabon1ère accusée de pousser le « kounabelisme à son extrême »
C’est une sortie politique qui n’a pas manqué de choquer une partie de la classe politique et de la société civile. Au journal de 20h de Gabon 1ère, le vice-président du Rassemblement pour la démocratie et le progrès (RDP), Jean Jacques Njamendoungou Tsamoye, a lu une déclaration d’excuses adressée au chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema. En cause, un « like » apposé à une publication sur la page Facebook du parti, signée de son président et contenant des critiques à l’égard de la politique du chef de l’État. Cette sortie a aussitôt suscité la réaction de Geoffroy Foumboula Libeka, qui s’en est pris à Gabon Télévision, se disant « médusé » que la chaîne nationale ait autorisé une telle diffusion.
En 3 minutes d’antenne, à une heure de grande écoute, Jean Jacques Njamendoungou Tsamoye assure avoir par « inadvertance liké cette déclaration tendancieuse », tout en présentant ses « très respectueuses excuses à son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema », et annonçant par la même occasion sa démission du RDP. « Que cela soit fait sur un média privé, cela peut se comprendre », a réagit Geoffroy Foumboula qui qualifie cette sortie « d’inacceptable » et de « honte » lorsqu’elle a lieu sur une chaîne nationale, payée par le contribuable gabonais.
Moraliser le paysage médiatique
Pour Geoffroy Foumboula, ce communiqué traduit « l’expression de l’excès de zèle de Gabon Télévision » qui selon lui « croit servir le président de la République » mais en réalité ridiculise le pays avec des communiqués de cette nature et pousse « le Kounabelisme à son extrême », a-t-il affirmé. Selon l’acteur civique, ce genre de sortie pourrait être interprété par « le gabonais lambda » comme un refus du chef de l’Etat d’accepter la critique « alors même qu’il prône la liberté d’expression et la citoyenneté », a-t-il martelé.
Reprenant un extrait du communiqué final du conseil des ministres du 15 octobre qui évoque la nécessité d’une moralisation de la vie publique et politique, Geoffroy Foumboula affirme que celle-ci doit commencer par « la moralisation du paysage médiatique ». Une allusion claire à la nécessité de comprendre la notion de « média public ».
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