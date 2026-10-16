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Affaire Njamendoungou : Gabon1ère accusée de pousser le « kounabelisme à son extrême »

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 16 octobre 2026 à 11h57min
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Geoffroy Foumboula et Jean Jacques Njamendoungou Tsamoye en médaillon
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 C’est une sortie politique qui n’a pas manqué de choquer une partie de la classe politique et de la société civile. Au journal de 20h de Gabon 1ère, le vice-président du Rassemblement pour la démocratie et le progrès (RDP), Jean Jacques Njamendoungou Tsamoye, a lu une déclaration d’excuses adressée au chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema. En cause, un « like » apposé à une publication sur la page Facebook du parti, signée de son président et contenant des critiques à l’égard de la politique du chef de l’État. Cette sortie a aussitôt suscité la réaction de Geoffroy Foumboula Libeka, qui s’en est pris à Gabon Télévision, se disant « médusé » que la chaîne nationale ait autorisé une telle diffusion.

En 3 minutes d’antenne, à une heure de grande écoute, Jean Jacques Njamendoungou Tsamoye assure avoir par « inadvertance liké cette déclaration tendancieuse », tout en présentant ses « très respectueuses excuses à son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema », et annonçant par la même occasion sa démission du RDP. « Que cela soit fait sur un média privé, cela peut se comprendre », a réagit Geoffroy Foumboula qui qualifie cette sortie « d’inacceptable » et de « honte » lorsqu’elle a lieu sur une chaîne nationale, payée par le contribuable gabonais.

Moraliser le paysage médiatique 

Pour Geoffroy Foumboula, ce communiqué traduit « l’expression de l’excès de zèle de Gabon Télévision » qui selon lui « croit servir le président de la République » mais en réalité ridiculise le pays avec des communiqués de cette nature et pousse « le Kounabelisme à son extrême », a-t-il affirmé. Selon l’acteur civique, ce genre de sortie pourrait être interprété par « le gabonais lambda » comme un refus du chef de l’Etat d’accepter la critique « alors même qu’il prône la liberté d’expression et la citoyenneté », a-t-il martelé. 

Canal_octobre

Reprenant un extrait du communiqué final du conseil des ministres du 15 octobre qui évoque la nécessité d’une moralisation de la vie publique et politique, Geoffroy Foumboula affirme que celle-ci doit commencer par « la moralisation du paysage médiatique ». Une allusion claire à la nécessité de comprendre la notion de « média public »

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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