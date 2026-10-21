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CAN 2025 : Maroc ou Sénégal, le verdict du TAS attendu fin novembre

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 21 octobre 2026 à 11h09min
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Le Tribunal arbitral du sport (TAS) rendra sa décision à la fin du mois de novembre 2026 concernant le titre de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025. Saisie par la Fédération sénégalaise de football, cette juridiction doit examiner le recours du Sénégal contre la décision de la Confédération africaine de football (CAF) d’attribuer le trophée au Maroc.

Dans un communiqué publié le lundi 19 octobre, le TAS a annoncé que les arbitres poursuivaient leurs délibérations après l’audience du 8 octobre à Lausanne, en Suisse. La juridiction prévoit de rendre une décision complète, accompagnée des motifs juridiques. Cette procédure prendra encore plusieurs semaines, avant la publication de la sentence prévue à la fin du mois de novembre.

De la finale au bras de fer devant le TAS

Le litige remonte à la finale disputée le 18 janvier 2026 à Rabat, au Maroc. Alors que le score était de 0-0, l’arbitre a accordé un penalty au Maroc en fin de temps réglementaire. Pour protester contre cette décision, les joueurs sénégalais ont temporairement quitté la pelouse. Après plusieurs minutes d’interruption, la rencontre a repris et le Sénégal a finalement remporté le match sur le score de 1-0 après prolongation.

Canal_octobre

Le 17 mars 2026, le Jury d’appel de la CAF a déclaré le Sénégal forfait, en application des articles 82 et 84 du règlement de la compétition. L’instance a estimé que le comportement de l’équipe sénégalaise constituait une infraction au règlement. Le résultat a alors été fixé à 3-0 en faveur du Maroc, qui a ainsi été déclaré vainqueur de la CAN 2025.

La Fédération sénégalaise de football a ensuite saisi le TAS pour demander l’annulation de cette décision et la reconnaissance de sa victoire. Après l’audience tenue à huis clos le 8 octobre, les arbitres doivent désormais trancher le différend. Leur sentence, attendue à la fin du mois de novembre, permettra de savoir si le Maroc conserve le titre continental ou si le Sénégal retrouve officiellement le trophée remporté sur le terrain. Nous y reviendrons ! 

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire 

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