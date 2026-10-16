Gabon : Olam défend une politique d’entreprise tournée vers l’humain

Ecouter l'article

La certification Top Employer 2026 obtenue par Olam Palm Gabon récompense la qualité de ses pratiques en ressources humaines et son engagement en faveur du capital humain. Invité de Gabon Media Time, Pascal Loukoussa, vice-président RH d’Olam Palm Gabon et d’Olam Rubber Gabon, est revenu sur cette distinction, présentant une stratégie axée sur la formation, la promotion des talents nationaux, la santé et l’amélioration des conditions de travail. Cette distinction internationale repose selon lui sur une évaluation approfondie des pratiques de l’entreprise.

La promotion des compétences gabonaises constitue un axe central de cette politique. Revendiquant 97 % d’emplois gabonais, Olam entend favoriser l’évolution professionnelle de ses collaborateurs. « Nous voulons participer au développement des compétences de nos nationaux », a souligné Pascal Loukoussa. Dans cette optique, les entretiens semestriels et annuels en vigueur au sein de l’entreprise permettent selon lui d’évaluer les objectifs, d’identifier les besoins et d’accompagner les salariés dans leur progression. La formation et la promotion interne complètent ce dispositif.

Santé, inclusion et dialogue au cœur des priorités

Autre aspect fondamental mis en avant, il s’agit du bien-être des employés. Selon Pascal Loukoussa, Olam met à disposition des professionnels de santé sur ses sites et propose une couverture médicale privée en complément de la CNAMGS. « Cet accompagnement est totalement gratuit », a précisé le responsable RH. L’entreprise s’appuie aussi sur des sondages anonymes et des échanges réguliers pour recueillir les préoccupations du personnel. La mise en place effective d’un département consacré à la diversité et à l’inclusion contribue par ailleurs à prévenir les discriminations. « La discrimination est prohibée », a martelé Pascal Loukoussa, soulignant l’importance d’un environnement professionnel respectueux des différences.

Pour le vice-président RH, Olam souhaite maintenir ses standards, améliorer continuellement ses pratiques et renforcer l’expérience de ses collaborateurs. « Atteindre cette distinction et cette certification ne signifie pas que nous avons réalisé la totalité de ce que nous avons à faire », a reconnu Pascal Loukoussa. Cette démarche traduit l’ambition de faire du développement humain un paramètre de performance pour les activités du groupe au Gabon.