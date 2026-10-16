Setrag : 6 agents promus au grade d’inspecteur d’exploitation ferroviaire

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La Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag) a procédé, ce vendredi 16 octobre 2026, à la remise des parchemins à six inspecteurs d’exploitation ferroviaire, au cours d’une cérémonie organisée dans ses locaux à Owendo. Cette promotion vient compléter les effectifs d’inspecteurs chargés de veiller au respect des procédures d’exploitation et des règles de sécurité ferroviaire.

La cérémonie, présidée par le directeur des Ressources humaines, Jean Robert Avatoli, s’est tenue en présence du directeur général de la Setrag, Christian Magni. Elle marque l’aboutissement d’un parcours de formation de six mois, organisé entre le Gabon et le Maroc. Au cours de cette période, les agents ont consolidé leurs connaissances en exploitation ferroviaire et approfondi leur maîtrise des procédures liées à leur fonction.

Les exigences du métier au cœur des interventions

À cette occasion, Jean Robert Avatoli a insisté sur les exigences associées à ce métier. « Le métier d’inspecteur d’exploitation ferroviaire est un métier de responsabilité où l’excellence n’est pas une option, mais une obligation », a-t-il déclaré. Il a également rappelé l’importance de la rigueur, de l’intégrité et de l’humilité dans l’exercice de cette fonction.

De son côté, la directrice de la Gestion des circulations, Sandrine Raymonde Trojani, a souligné la place centrale des inspecteurs dans les activités ferroviaires. « Dans leur quotidien, ils ont la lourde charge d’assurer les contrôles sur le terrain afin que les activités soient réalisées selon les standards et les exigences de sécurité », a-t-elle affirmé.

Les nouveaux inspecteurs appelés à mettre en pratique leurs acquis

S’exprimant au nom de ses cinq collègues, Paul-Yannick Adzabe Bivegue a, pour sa part, mis en avant les enseignements tirés de cette formation et les responsabilités qui les attendent. « Nous avons compris que la maîtrise des procédures et des règles d’exploitation doit impérativement s’accompagner d’un sens aigu des responsabilités, d’une vigilance permanente et d’une capacité à prendre des décisions avec rigueur », a-t-il expliqué.

Au terme de cette cérémonie, les nouveaux inspecteurs sont désormais appelés à traduire leurs acquis en pratiques professionnelles et à contribuer à l’amélioration de la sécurité et des performances du réseau ferroviaire. Pour la Setrag, cette nouvelle promotion constitue un renforcement des compétences nécessaires à la maîtrise des opérations et à la continuité du service ferroviaire.