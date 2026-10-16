Edgar Moukoumbi : « les églises là vont me sentir »

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Quelques jours seulement après le remaniement ministériel du 11 octobre, les passations de charges s’accélèrent pour mettre en œuvre la feuille de route fixée par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce 15 octobre 2026, le ministère des Travaux et de la Construction était à son tour concerné par cet exercice républicain. À cette occasion, Edgar Moukoumbi, l’un des ministres les plus populaires du gouvernement Oligui Nguema II, a transmis les rênes du département à son successeur, Lambert Mouvinde Millot.

Cette cérémonie de passation de charges aurait pu passer inaperçue, n’eût été la standing ovation réservée par le personnel du ministère des TP à celui qu’il appelle affectueusement « le bousilleur en chef ». Un surnom faisant référence au coup de gueule poussé au PK12 le 29 décembre 2025, face aux commerçants qui continuaient d’occuper le domaine public malgré les multiples injonctions à le libérer. Au cours de ce bain de foule où Edgar Moukoumbi recevait les hommages de ses anciens collaborateurs, une phrase prononcée par l’ancien ministre a particulièrement retenu notre attention « les églises là vont me sentir », a-t-il déclaré dans une ambiance bruyante.

Edgar Moukoumbi pour rétablir la tranquillité urbaine

Quittant le ministère des Travaux publics, Edgar Moukoumbi est désormais porté à la tête du très sensible ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, chargé des Cultes. L’infatigable Moukoumbi bénéficie ainsi de la confiance du chef de l’État pour rétablir la tranquillité urbaine, tant face aux nuisances sonores des bars et des églises que pour lutter avec détermination contre la délinquance sous toutes ses formes.

Dans l’extrait vidéo, Edgar Moukoumbi tient ces propos au détour d’une accolade avec un collaborateur, déclenchant aussitôt des éclats de rire. Il faut dire qu’en tant que garant de la tranquillité publique, le ministre de l’Intérieur est appelé à faire cesser les nuisances susceptibles de troubler l’ordre public. Or, celles générées notamment par des églises restent une problématique que les pouvoirs publics peinent à résoudre. La nomination d’un homme de poigne à ce poste pourrait-elle enfin inverser la tendance ?