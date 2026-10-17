Gabon : sortants, entrants et jeux de chaises musicales… les défis du nouveau gouvernement 

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Dix mois après le renouvellement de l’équipe gouvernementale, Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé à un nouveau remaniement ce 11 octobre 2026. Le gouvernement Oligui Nguema III a été annoncé par un communiqué lu par le Secrétaire général de la présidence de la République. Cette nouvelle équipe compte 33 membres, toujours conduite par Hermann Immongault, et comprend neuf femmes. Cinq ministres quittent leurs fonctions, tandis que plusieurs mouvements redistribuent les responsabilités au sein de l’appareil exécutif.

Premier enseignement de ce remaniement, dont les rumeurs circulaient déjà dans les milieux feutrés du pouvoir, c’est la confiance renouvelée du chef de l’État envers Hermann Immongault. Reconduit au poste de vice-président du gouvernement, celui-ci devra accélérer les réformes et obtenir des résultats concrets, visibles et mesurables. Autre fait marquant, le départ de cinq ministres, parmi lesquels trois poids lourds. Camélia Ntoutoume Leclercq, qui quitte l’Éducation nationale après près de sept années dans ce département, Philippe Tonangoye, chargé de l’Accès universel à l’eau et à l’électricité, et François Ndong Obiang, acteur de la réforme des institutions.

Départs stratégiques et responsabilités renouvelées

Lubin Martial Ntoutoume et Armande Longo Moulengui complètent la liste des sortants. À l’inverse, plusieurs titulaires conservent des portefeuilles stratégiques. Mays Mouissi reste à l’Habitat et au Logement, Laurence Ndong à la Fonction publique, tandis qu’Ulrich Manfoumbi et Brigitte Onkanowa sont maintenus respectivement aux Transports et à la Défense nationale. Elsa Nkana Joséphine épouse Bivigou conserve également la Santé. Ces reconductions traduisent une volonté de préserver certaines continuités, sans renoncer aux ajustements nécessaires pour améliorer l’action publique.

Les jeux de chaises musicales constituent toutefois l’un des marqueurs de cette nouvelle configuration. Edgard Moukoumbi quitte les Travaux publics pour prendre en main la politique sécuritaire. Fort de son expérience précédente, il devra restaurer la confiance entre la police et les populations, renforcer la sécurité dans les quartiers, combattre le racket et rendre effective la décentralisation. À l’Éducation nationale, Jacqueline Ilogue hérite d’un dossier particulièrement sensible, marqué par la recrudescence des violences en milieu scolaire et par la sortie d’un rapport alarmant sur l’état psychologique des élèves, évoqué lors du dernier Conseil des ministres.

Des attentes sociales sous contrainte budgétaire

Autre arrivée notable, celle d’Olivier Mouckocko à l’Accès universel à l’eau et à l’énergie. Ce profil devra rapidement faire ses preuves sur un chantier central pour les ménages. Parmi ses priorités figurent la réforme visant à séparer les secteurs de l’eau et de l’électricité au sein de la SEEG, la mise en œuvre de la convention signée avec SUEZ pour améliorer l’accès à l’eau et l’accélération des projets de centrales électriques en cours dans le pays. L’efficacité de son action sera jugée à l’aune des améliorations concrètes apportées à des services essentiels.

Plus d’un an après l’élection présidentielle, les attentes populaires s’intensifient. L’accès à l’eau, à l’électricité et à l’emploi demeure au cœur des préoccupations, alors que les marges financières de l’État restent limitées. Selon les projections de la Banque mondiale, la dette publique pourrait dépasser 80 % du produit intérieur brut à la fin de 2026. Reconduits à l’Économie et à la Planification, Thierry Minko et Pierrette Mvono devront concilier recherche de financements, investissements productifs, satisfaction des besoins sociaux et assainissement des finances publiques. Pour le gouvernement Oligui Nguema III, l’enjeu est de transformer rapidement les engagements en résultats tangibles, dans un contexte économique exigeant, où la crédibilité de l’action gouvernementale se mesurera aux changements ressentis par les populations.