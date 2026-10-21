Guinée Equatoriale : le pays entend éradiquer le paludisme à l’horizon 2030

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La Guinée équatoriale affiche de grandes ambitions sanitaires. Selon un article récent publié par Africanews, le pays s’est fermement fixé pour objectif d’éradiquer complètement le paludisme sur l’ensemble de son territoire d’ici à 2030. Cette initiative d’envergure nationale s’appuie sur l’expérience concluante menée sur l’île de Bioko, où des interventions ciblées ont permis de réduire drastiquement les foyers d’infection.

​Le gouvernement souhaite désormais transposer ces méthodes efficaces de lutte à la région continentale. Un tel défi exige toutefois de surmonter des obstacles géographiques et logistiques particulièrement considérables, accentués par le climat tropical humide de la zone et la porosité des frontières avec les pays voisins, le Gabon et le Cameroun où la maladie reste endémique. Pour concrétiser cet engagement de santé publique, les autorités sanitaires dont le ministre de la santé et de la Protection sociale, Mitoha Ondo’o Ayekaba, misent résolument sur la diversification des approches thérapeutiques et préventives.

Un plan stratégique axé sur l’innovation et les vaccins

Selon Africanews, le plan national d’action intègre notamment l’introduction à grande échelle du vaccin R21, une formule vivement recommandée par l’Organisation mondiale de la santé pour protéger les plus jeunes. Pas moins de 300 000 enfants équato-guinéens devraient ainsi bénéficier directement de cette campagne vaccinale d’envergure, visant à abaisser durablement la morbidité infantile. ​En complément de cette immunisation essentielle, le ministère de la Santé explore activement l’utilisation de technologies de pointe hautement innovantes.Parmi celles-ci figurent notamment le recours à des drones sophistiqués pour cartographier avec précision les gîtes larvaires et les zones de forte concentration de moustiques.

Ainsi que l’évaluation potentielle de moustiques génétiquement modifiés pour limiter la transmission parasitaire.Toutefois, de nombreux experts internationaux interrogés par Africanews rappellent avec insistance que la pérennité de ces précieux résultats dépendra étroitement et durablement de la constance des financements publics. Un relâchement prématuré des contrôles épidémiologiques pourrait provoquer une résurgence soudaine et violente de la pathologie, mettant directement en péril les ambitions majeures de développement socio-économique du pays à l’horizon 2035. Si la Guinée Equatoriale réussit ce pari, il pourrait servir de cas école au Gabon où les populations sont victimes du paludisme chaque jour.