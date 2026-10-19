Gabon : les églises de réveil sollicitent des clarifications après les propos d’Edgar Moukoumbi

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La sortie du nouveau ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, Edgar Moukoumbi, lors de sa prise de fonctions suscite des réactions au sein de la communauté chrétienne. Les propos du membre du gouvernement concernant les Églises de réveil ont conduit le Conseil national des Églises pentecôtistes évangéliques et de réveil (CNEPER) à engager des démarches auprès du ministère concerné. Dans un communiqué publié le 17 octobre 2026 et adressé « À l’attention du corps du Christ et de l’ensemble des Responsables des Églises », le président de cette organisation, le révérend pasteur Gaspard Obiang, appelle à l’apaisement et privilégie le dialogue pour obtenir des clarifications sur les déclarations ministérielles, et invite les responsables religieux et les fidèles à faire preuve de responsabilité.

Dans son message, le président du CNEPER indique que « le Bureau Exécutif du CNEPER a engagé une démarche auprès du ministère concerné afin de favoriser le dialogue, de clarifier les propos qui ont suscité ces réactions et de rechercher une issue constructive ». Cette initiative vise à dissiper les incompréhensions et à prévenir une escalade des tensions entre les autorités et les responsables religieux. Pasteur Gaspard Obiang souligne également l’importance de la concertation, estimant que « les incompréhensions peuvent être dissipées lorsque les parties acceptent de se rencontrer et de s’écouter ».

Le CNEPER mise sur le dialogue et appelle à la responsabilité

Face aux réactions suscitées par cette affaire, le responsable religieux exhorte les pasteurs, les leaders chrétiens et les fidèles à éviter toute déclaration susceptible d’aggraver les tensions. Il appelle notamment à proscrire « les déclarations incendiaires, les attaques personnelles et les publications susceptibles d’envenimer la situation ». Le communiqué insiste sur le respect des institutions républicaines et sur la nécessité de défendre les convictions religieuses avec dignité. Pour le président du CNEPER, la préservation de l’unité chrétienne et la recherche de la paix doivent primer sur les réactions impulsives, particulièrement sur les réseaux sociaux, où les échanges peuvent rapidement exacerber les désaccords.

Sur le plan spirituel, Gaspard Obiang rappelle que l’Église doit puiser sa force dans la foi, l’unité et la fidélité à Jésus-Christ. Il invite les croyants à accompagner les démarches engagées par la prière et à maintenir des relations apaisées avec les autorités. « Nous croyons que le dialogue saura ouvrir le chemin d’une compréhension mutuelle », a-t-il affirmé, en espérant que les clarifications attendues permettront de rétablir la sérénité. À ce stade, le CNEPER privilégie donc une démarche de concertation. L’issue des échanges avec le ministère sera déterminante pour préciser la portée des propos contestés et rassurer la communauté chrétienne gabonaise.