Gabon : le gouvernement lance la construction d’un vaste complexe de clinker et d’une cimenterie

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Ce mardi 20 octobre 2026, à Malibé 2, le vice-président du Gouvernement, Hermann Immongault, a officiellement présidé la cérémonie de pose de la première pierre d’une unité de production de clinker et d’une cimenterie de dernière génération. Organisé en présence de l’ambassadeur de Chine au Gabon, Zhou Ping, et de plusieurs membres du gouvernement, l’événement marque le coup d’envoi d’un investissement colossal estimé à au moins 114 milliards de FCFA.

Fruit d’un partenariat stratégique entre le Gabon et les groupes Hope Global Investment et Conch Investment Holdings, ce complexe intègre le vaste programme d’aménagement Mondah Green Beach. L’infrastructure comprendra une ligne de cuisson de clinker débitant 3 500 tonnes par jour, soit près d’un million de tonnes par an, adossée à une cimenterie dotée d’une capacité de broyage équivalente.

A travers ce projet, le Gabon ambitionne s’affranchir de sa dépendance structurelle vis-à-vis du clinker importé et sécuriser l’approvisionnement du marché intérieur. Pour Emmanuel Eyeghe Nze, ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Transformation, ce projet incarne un changement de paradigme économique. « L’ambition que nous portons est celle d’un Gabon qui transforme davantage, produit davantage et tire une plus grande valeur de ses potentialités », a-t-il affirmé, insistant sur la volonté de bâtir un tissu industriel durable, créateur d’emplois qualifiés et compétitif à l’échelle régionale.

Démocratiser l’accès au logement et bâtir la ville de demain

Au-delà de l’enjeu industriel, l’impact social de l’ouvrage s’annonce déterminant pour le secteur du bâtiment et des travaux publics. Présent sur les lieux, le ministre du Logement et de l’Urbanisme, Mays Mouissi, a rappelé que la demande nationale en ciment oscille actuellement entre 800 000 et 900 000 tonnes par an. Selon lui, produire le ciment sur le sol national permettra d’en faire chuter les coûts de production et, par ricochet, de rendre le logement plus accessible aux ménages gabonais.

Ce constat est partagé par la partie chinoise. La directrice générale de Hope Global Investment, Mme Gao, a souligné que l’importation massive de matières premières freinait jusqu’alors l’essor des infrastructures locales. « Des logements, des écoles, des hôpitaux ou même une simple route, tout cela nécessite du ciment », a-t-elle rappelé, précisant que cette usine constituait le socle du futur pôle urbain de Mondah-Beach.

Un partenariat sino-gabonais réaffirmé

Cette concrétisation matérielle s’inscrit dans le prolongement direct du Forum économique Gabon-Chine tenu à Pékin en septembre 2024, en marge du FOCAC. Premier jalon du volet « Industries structurantes » de la nouvelle transition économique, la future cimenterie témoigne de la vitalité des relations diplomatiques et financières entre Libreville et Pékin. En transformant la coopération internationale en chantiers créateurs de valeur, le Gabon entend bien poser les fondations d’une croissance autonome et résiliente.