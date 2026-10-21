Gabon : Anges Kevin Nzigou défie Ali Bongo de rentrer au pays pour revendiquer la présidence du PDG

Ecouter l'article

Le président du Front démocratique socialiste (FDS), Anges Kevin Nzigou, a vivement réagi, ce mercredi 21 octobre 2026, à la déclaration d’Ali Bongo Ondimba revendiquant la présidence du Parti démocratique gabonais (PDG). Dans un entretien téléphonique accordé à Gabon Media Time (GMT), l’acteur politique a dénoncé une tentative de retour sur la scène politique nationale depuis l’étranger. Il invite l’ancien chef de l’État, renversé par le coup d’État du 30 août 2023, à revenir au Gabon pour défendre ses prétentions devant les militants de son ancienne formation politique.

La sortie médiatique d’Ali Bongo Ondimba continue de susciter des réactions au sein de la classe politique gabonaise. Après avoir affirmé n’avoir jamais démissionné de la présidence du PDG et contesté la légitimité de la direction actuelle conduite par Blaise Louembé, l’ancien président de la République fait désormais face aux critiques d’Anges Kevin Nzigou. Le président du Front démocratique socialiste remet en cause la crédibilité politique de cette démarche et considère que l’ancien chef de l’État ne peut prétendre reprendre les commandes du parti sans se confronter directement aux réalités du terrain.

Une revendication jugée déconnectée des réalités politiques

Interrogé par téléphone par Gabon Media Time, Anges Kevin Nzigou n’a pas ménagé l’ancien président de la République. « Depuis l’exil, Ali Bongo Ondimba ose revendiquer la présidence du Parti démocratique gabonais (PDG) : après avoir été le président des maquettes, il veut devenir le président des réseaux sociaux », a-t-il déclaré. Une formule particulièrement incisive par laquelle le responsable politique entend dénoncer ce qu’il considère comme une volonté d’exercer une influence politique à distance.

Poursuivant son analyse, le président du FDS met directement en doute les motivations de l’ancien chef de l’État. « Sa démarche n’est ni sincère ni politique : c’est une agitation de déchu, cherchant à survivre dans une illusion de pouvoir », a-t-il affirmé. Ces propos traduisent une opposition frontale à la tentative d’Ali Bongo de reprendre la main sur le PDG, sans toutefois apporter d’éléments permettant de trancher la question juridique de la légitimité des instances dirigeantes du parti.

Anges Kevin Nzigou appelle Ali Bongo à revenir au Gabon

Pour le président du Front démocratique socialiste, la revendication de la présidence du PDG devrait s’accompagner d’une démarche politique concrète auprès des militants. « S’il croit encore représenter ce parti, qu’il vienne au Gabon le revendiquer face aux militants, au lieu de jouer les agitateurs à distance », a-t-il lancé, estimant que la confrontation avec la base militante constituerait une épreuve de légitimité.

Cette interpellation intervient alors qu’Ali Bongo Ondimba affirme demeurer le président statutaire du PDG, fonction à laquelle il dit avoir été reconduit pour la dernière fois en décembre 2022. L’ancien chef de l’État soutient également que les décisions prises le 7 mars 2024 ne correspondaient pas à ses instructions et réclame une réorganisation du parti, suivie d’un congrès inclusif. Deux lectures s’opposent ainsi : celle d’Ali Bongo, fondée sur la continuité statutaire qu’il revendique, et celle d’Anges Kevin Nzigou, qui conteste sa crédibilité politique.

Une nouvelle polémique autour de l’avenir du PDG

Au-delà de la virulence des propos, cette réaction illustre les tensions suscitées par la volonté affichée d’Ali Bongo de revenir dans le débat politique national. Dans son adresse aux militants, l’ancien président a notamment annoncé qu’il ne renonçait plus à la vie politique et qu’il entendait conduire personnellement la réorganisation du PDG. Il a également appelé son ancienne formation à assumer une position d’opposition, tout en rejetant toute perspective de fusion ou d’absorption par une autre force politique.

Pour Anges Kevin Nzigou, cette nouvelle prise de parole ne suffit manifestement pas à rétablir la légitimité politique de l’ancien président. Reste que l’avenir du PDG dépendra avant tout de la capacité de ses différentes tendances à résoudre leurs divergences statutaires et à définir une orientation commune. Entre revendication de leadership, contestation interne et critiques extérieures, le retour d’Ali Bongo dans le débat public ravive une question centrale : qui détient aujourd’hui la légitimité pour parler et décider au nom du Parti démocratique gabonais ?