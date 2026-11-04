Libreville : coup d’envoi des travaux d’élargissement routier à Okala, Diba-Diba et au Lac Bleu

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Ce mercredi 4 novembre 2026, le vrombissement des pelleteuses a donné le coup d’envoi officiel des opérations de libération des emprises routières sur les sites d’Okala Ancien Dispensaire, Diba-Diba et du Lac Bleu. Sous le choc des engins de chantier, les habitations situées sur les tracés retenus s’effondrent les unes après les autres, concrétisant la volonté des autorités de transformer le paysage urbain de la capitale.

La portée stratégique de ce chantier se mesure à la hauteur de la délégation venue en constater le démarrage. Le Vice-Président du Gouvernement, Hermann Immongault, a fait le déplacement entouré de nombreux membres de l’équipe gouvernementale, recouvrant les portefeuilles des Travaux Publics, de la Construction, de l’Éducation Nationale, des Affaires Sociales, de l’Intérieur ou de l’Accès à l’Eau. Une présence massive qui illustre une approche transversale pour garantir la bonne exécution des travaux.

Désengorger la capitale pour dynamiser l’économie

L’objectif affiché par l’exécutif répond à une urgence du quotidien. « L’objectif de ces travaux est de répondre aux besoins croissants de mobilité des populations, en améliorant la fluidité de la circulation, en réduisant les embouteillages et en facilitant les déplacements au quotidien », a déclaré Hermann Immongault lors de cette journée d’action.

Le vice président du gouvernement Hermann Immongault président lors du lancement des travaux d’élargissement routier à Okala, Diba-Diba et au Lac Bleu © D.R.

En élargissant ces axes cruciaux, le Gabon entend moderniser son réseau pour soutenir ses ambitions collectives. Cette vaste restructuration s’inscrit directement dans la feuille de route tracée par le chef de l’État. Le Vice-Président du Gouvernement a souligné que « cette démarche s’inscrit pleinement dans la vision du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui place la modernisation des infrastructures et l’amélioration du cadre de vie des populations au cœur de son ambition pour le Gabon ».

Interrogé sur le déroulement des opérations, Lambert Mouvinde Millot, ministre des Travaux publics et de la Construction, s’est montré satisfait du bilan enregistré à ce stade. « Le bilan est positif. Comme vous l’avez constaté sur tous les sites, les travaux ont démarré et tout se passe bien », a-t-il déclaré.

Un accompagnement social face à l’impact humain

Conscient que ces démolitions bouleversent le quotidien de nombreux foyers, le Gouvernement a formalisé des dispositifs de soutien en amont pour les populations impactées. « Je demeure toutefois conscient que ces aménagements ont des conséquences directes sur les familles concernées », a reconnu Hermann Immongault. « C’est pourquoi des mesures d’accompagnement ont été prévues par le Gouvernement, notamment sur les plans financier, scolaire, social et foncier, afin de prendre en compte les préoccupations des personnes impactées. », a-t-il indiqué.

En sa qualité de coordonnateur de l’action gouvernementale, le Vice-Président du gouvernement veille à la parfaite synergie entre les ministères. Rappelant la rigueur requise, il précise : « Il est essentiel que les engagements pris soient respectés et que les interventions se déroulent dans les conditions prévues. », a-t-il déclaré. Ce chantier marque ainsi le début d’une mutation urbaine majeure où le pouvoir exécutif sera attendu tant sur la livraison rapide des chaussées que sur l’effectivité de l’aide promise aux familles expropriées.