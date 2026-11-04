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Gabon–Chine : Oligui Nguema au cœur de l’innovation technologique à la Vallée des robots de Zhangjiang

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 4 novembre 2026 à 14h52min
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Le président Brice Clotaire Oligui Nguema en visite au pôle industriel de Zhangjiang © D.R.
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Dans le cadre de son séjour diplomatique et économique en République populaire de Chine, le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema s’est rendu ce mercredi 4 novembre 2026 au cœur du pôle industriel de Zhangjiang, véritable vitrine mondiale de la robotique et de l’intelligence artificielle à Shanghai. 

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S’étendant sur une superficie impressionnante de 3,9 à 4,2 kilomètres carrés dans le secteur de Kangqiao, la Vallée des robots de Zhangjiang constitue le poumon technologique de la région. Durant sa visite guidée des installations ultra-modernes, le Président de la République a pu découvrir les dernières avancées industrielles chinoises, articulées autour de trois piliers majeurs.

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D’une part, les robots médicaux haut de gamme, révolutionnant la chirurgie de précision et les technologies de rééducation. D’autre part, les robots industriels dédiés à l’automatisation avancée des usines intelligentes, et enfin, les robots de service intelligents conçus pour accompagner le quotidien des entreprises et des citoyens.

Le savoir-faire de Shanghai comme modèle d’inspiration

Shanghai s’impose aujourd’hui comme la capitale incontestable de l’intelligence artificielle en Chine, s’appuyant sur un bassin d’expertise d’environ 250 000 chercheurs, ingénieurs et spécialistes du secteur. Face à ce centre d’excellence mondial, le Chef de l’État gabonais a affirmé sa volonté d’inscrire le Gabon dans cette dynamique de progrès en captant ces technologies de pointe et en nouant des partenariats stratégiques durables.

L’objectif affiché par la présidence est clair : mettre le savoir-faire technologique chinois directement au service des populations gabonaises, en stimulant la création d’emplois qualifiés et le transfert de compétences au profit de la jeunesse locale.

Une ambition forte pour la transition numérique du Gabon

Cette immersion high-tech intervient à un moment charnière pour le Gabon. Le pays est actuellement engagé dans une accélération sans précédent de sa transformation numérique et de son écosystème d’innovation, illustrée notamment par le déploiement progressif de la technologie 5G sur l’ensemble du territoire national.

En explorant les applications concrètes de la robotique appliquée à la santé et aux infrastructures, Brice Clotaire Oligui Nguema pose les jalons de ce que pourrait être la modernisation des services publics et du tissu industriel gabonais. Cette visite de haut niveau marque ainsi une volonté politique ferme d’arrimer le Gabon aux grands enjeux technologiques de demain.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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