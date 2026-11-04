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Makokou : un enfant de deux ans repêché sans vie dans un puits à Mbolo 3

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 4 novembre 2026 à 8h23min
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Vue du pont de Makokou © D.R.
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La consternation règne au quartier Mbolo 3, dans le 1er arrondissement de la commune de Makokou. Un nourrisson âgé d’à peine deux ans y a été découvert mort dans un puits samedi dernier. D’après les éléments rapportés par le quotidien L’Union, le tout-petit s’est retrouvé momentanément sans surveillance au domicile familial, resté seul dans la cuisine alors que sa sœur aînée de 13 ans devait se porter au chevet de leur oncle pris d’un malaise.

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Avant de rejoindre le parent souffrant, la jeune fille revenait précisément de ce puits où elle était allée puiser de l’eau, ayant pris soin de tenir son petit frère à distance pour éviter tout danger. Constatant sur place que l’état de son oncle, incapable de se lever, nécessitait de la compagnie, elle a rejoint ses autres sœurs restées auprès de lui, avant d’effectuer une brève course pour acheter du pain et du jus dans une boutique voisine à la demande du malade.

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C’est à son retour au domicile que le cauchemar a débuté. Trouvant la porte principale grande ouverte et constatant l’absence de l’enfant, l’adolescente a immédiatement donné l’alerte en sillonnant les environs. Les propriétaires du point d’eau voisin sont rapidement venus lui annoncer la terrible nouvelle : une silhouette correspondant à celle du garçonnet venait d’être aperçue au fond de la cavité.

Des zones d’ombre et une enquête ouverte

La disparition soudaine de la jeune victime suscite de vives interrogations au sein de la communauté locale. Selon la famille, des soupçons de violences sexuelles commises avant le décès ont été évoqués, bien qu’aucun élément médical ou factuel ne soit venu confirmer ces accusations à ce stade. Une enquête judiciaire a été immédiatement ouverte afin d’élucider les circonstances exactes de la tragédie et de faire toute la lumière sur ce drame qui plonge le quartier Mbolo 3 dans l’affliction.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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