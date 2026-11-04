Gabon : le PROCOM Forum annonce sa deuxième édition le 18 février 2027 à Libreville

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Le PROCOM Forum fera son retour le 18 février 2027 au Palais des Congrès Omar Bongo Ondimba, à Libreville, pour sa deuxième édition. L’annonce a été faite le dimanche 1er novembre 2026 sur le compte LinkedIn officiel de l’événement. Placée sous le thème « Influence, attractivité, rayonnement : les nouveaux pouvoirs de la communication », cette rencontre entend réunir décideurs et experts autour du rôle stratégique de la communication dans la construction de la réputation des entreprises, la crédibilité des institutions et l’attractivité des territoires.

À l’heure où la transformation numérique modifie les rapports entre les organisations et leurs publics, la communication ne se limite plus à la diffusion de messages ou à la promotion d’une image. Elle participe désormais à la construction de la confiance, à la valorisation des marques et au positionnement des institutions. C’est autour de cette évolution que les organisateurs du PROCOM Forum souhaitent structurer les échanges de leur deuxième édition. En réunissant des professionnels issus de différents horizons, l’événement ambitionne d’interroger les mécanismes par lesquels la communication contribue à renforcer l’influence des acteurs économiques et institutionnels.



La communication au cœur des stratégies d’influence



Dans leur publication du 1er novembre, les organisateurs mettent en avant une réflexion sur les déterminants de la réputation et de la confiance. Selon eux, les performances économiques d’une entreprise, l’action d’une institution ou les atouts d’un territoire ne suffisent plus, à eux seuls, à garantir leur reconnaissance auprès des publics. La manière dont ces réalités sont perçues et racontées joue également un rôle dans leur capacité à susciter l’adhésion.

« Comment se construisent les perceptions qui fondent la réputation, inspirent la confiance et créent de la préférence ? », interrogent les organisateurs dans leur annonce. Cette question constituera l’un des fils conducteurs du forum. Elle renvoie notamment aux enjeux de communication institutionnelle, de positionnement des marques et de gestion de la réputation, dans un environnement où les médias et les plateformes numériques influencent la circulation de l’information.



Médias, marketing et nouvelles technologies au programme des réflexions



La deuxième édition du PROCOM Forum entend explorer les interactions entre les narratifs, les médias, le marketing, la créativité et les nouvelles technologies. Ces différents domaines participent à la manière dont les organisations construisent leur identité, défendent leur crédibilité et entretiennent leurs relations avec leurs publics. Leur articulation devient particulièrement importante dans un contexte marqué par la multiplication des canaux de communication et l’évolution des usages numériques.

Pour les entreprises gabonaises, ces questions présentent un intérêt économique concret. La réputation peut influencer la relation avec les consommateurs, les partenaires commerciaux et les investisseurs. Pour les institutions publiques, la qualité de la communication constitue également un élément de compréhension de l’action publique et de construction de la confiance. Le forum pourrait ainsi offrir un espace de discussion sur les pratiques professionnelles et les stratégies permettant de mieux répondre à ces attentes.



L’attractivité des territoires, un enjeu pour le Gabon



Au-delà des entreprises et des institutions, le thème retenu accorde une place particulière à l’attractivité des territoires. Cette dimension concerne notamment la capacité d’un pays à faire connaître ses potentialités économiques, touristiques et culturelles. Dans cette perspective, la communication peut contribuer à améliorer la visibilité des opportunités disponibles, à condition que les messages diffusés reposent sur des réalités vérifiables et des engagements crédibles.

Pour le Gabon, cette réflexion rejoint les enjeux de diversification économique et de valorisation de son image auprès des investisseurs et des partenaires internationaux. La promotion d’un territoire ne peut toutefois se substituer à la qualité de ses infrastructures, de ses services ou de son environnement des affaires. Elle peut en revanche accompagner une stratégie de développement en rendant ses atouts plus lisibles et en renforçant la cohérence de son positionnement.



Un rendez-vous professionnel attendu à Libreville



Prévue le 18 février 2027 au Palais des Congrès Omar Bongo Ondimba, cette deuxième édition devrait permettre de confronter les expériences de décideurs et d’experts de différents horizons. Dans leur annonce, les organisateurs présentent le PROCOM Forum comme « un rendez-vous pour croiser les regards, confronter les expériences et explorer […] les nouveaux enjeux de nos métiers ».

À ce stade, la publication ne précise pas encore l’identité des intervenants, le programme détaillé des conférences ni les modalités de participation. Ces informations devraient permettre de mieux apprécier la portée professionnelle de cette nouvelle édition. En plaçant l’influence, l’attractivité et le rayonnement au centre des discussions, le PROCOM Forum 2027 entend ouvrir un débat sur une question devenue essentielle : comment transformer la communication en un levier durable de confiance et de développement pour les organisations et les territoires ?