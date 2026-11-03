FOBAC 2026 : Street Whale revient du 11 au 14 novembre pour sa 5e édition

Ecouter l'article

La 5e édition de Street Whale se tiendra du 11 au 14 novembre 2026 à Libreville, dans le cadre du Forum Bleu d’Afrique centrale (FOBAC). Placée sous le thème « Océans durables et financements innovants au service des communautés », cette rencontre entend mobiliser les acteurs régionaux autour de la protection des écosystèmes marins et côtiers. Les grandes lignes de l’événement ont été présentées ce mardi 3 novembre 2026, à la faveur d’une conférence de presse.

Organisée en présence des représentants du ministère de la Pêche, de la Mer et de l’Économie bleue, de l’African Marine Conservation Organisation (AMCO), de l’Agence nationale des parcs nationaux (ANPN) et du Fonds de préservation de la biodiversité au Gabon (FPBG), cette rencontre intervient quand on sait que la préservation de la biodiversité marine constitue un enjeu majeur pour les pays d’Afrique centrale.

En effet, le littoral atlantique, qui abrite une importante richesse écologique et contribue à la subsistance des communautés côtières grâce notamment à la pêche, appelle à une responsabilité collective. Street Whale s’inscrit ainsi dans la vision Gabon Bleu portée par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui met l’accent sur la préservation des écosystèmes marins et le développement d’une économie bleue durable.

Une coopération régionale autour des enjeux marins

Pour le Dr Aristide Takoukam Kamla, président et cofondateur de l’AMCO, Street Whale constitue avant tout un cadre de concertation destiné à rapprocher les acteurs de la conservation marine de la sous-région. « Le Street Whale permet aux acteurs de la conservation des écosystèmes marins et côtiers de l’Afrique centrale de se mettre ensemble pour pouvoir assurer une protection régionalisée de ces écosystèmes-là », a-t-il expliqué. L’ambition est également de faire émerger des mécanismes de collaboration adaptés aux problématiques communes. « Nous n’avons pas de formule magique, mais nous avons la conviction que lorsque les acteurs sont ensemble, ils peuvent trouver des solutions sur comment mieux travailler ensemble », a-t-il ajouté.

Au-delà des échanges institutionnels, les organisateurs entendent mettre l’accent sur les comportements individuels et les actions concrètes. Christophe Legrand, chef d’équipe de l’assistance technique du programme Océans durables et économie bleue en Afrique centrale (ODEBAC) de l’Union européenne, a notamment insisté sur la gestion des déchets plastiques. « Si on veut parler d’actions concrètes, il faut sensibiliser les jeunes et toutes les populations à la meilleure gestion des déchets », a-t-il souligné. Pour sa part, le Dr Dikenane Kombila, gestionnaire des programmes au FPBG, entend tirer profit des réflexions issues des différents échanges pour améliorer l’accompagnement des initiatives de conservation. « Nous allons profiter de ces enseignements, de ces recommandations pour les mettre en pratique dans le cadre du financement que nous réalisons des différents projets », a-t-il indiqué.

La dimension culturelle n’est pas en reste dans cette initiative. No, directeur de Black History Art et ingénieur culturel, a rappelé que la protection des océans entretient un lien étroit avec les territoires et les populations qui en dépendent. « Lorsqu’on parle de l’aspect marin, on parle aussi de la terre, parce que c’est sur la terre que l’on vit et cette terre a été nourrie d’abord par les eaux », a-t-il fait valoir. Évoquant les liens entre le Gabon, le Cameroun et le Congo, il a également souligné que les ressources aquatiques constituent un patrimoine partagé, qui rapproche les peuples au-delà de leurs frontières et de leurs différences culturelles.

Street Whale s’invite au Gabon

Cette édition 2026 s’inscrit dans la continuité de la quatrième rencontre organisée en 2024 à Kribi, au Cameroun, qui avait réuni 320 participants issus de 20 pays et de quatre continents. Pour la première fois depuis sa création, Street Whale se tiendra hors du territoire camerounais. Libreville accueillera ainsi, du 11 au 14 novembre 2026, les acteurs de la conservation marine et côtière autour des défis environnementaux communs et des pistes de financement susceptibles de soutenir durablement les communautés.