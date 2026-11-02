Gabon : les déguerpissements à Okala, Diba-Diba et Lac Bleu fixés au 4 novembre avec accompagnement de l’État

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À trois jours des opérations de déguerpissement annoncées dans les zones d’Okala, Diba-Diba et Lac Bleu, le Vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, a présidé, ce dimanche 1er novembre 2026, une réunion de coordination avec plusieurs membres de l’exécutif, la gouverneure de l’Estuaire et les autorités municipales d’Akanda. Objectif : examiner les modalités de prise en charge des populations concernées avant le lancement des opérations prévu le 4 novembre prochain.

Inscrites dans le cadre des projets de modernisation des infrastructures routières et d’amélioration de la circulation, ces opérations nécessitent une coordination entre les différentes administrations. La réunion présidée par Hermann Immongault visait ainsi à faire le point sur les dispositions envisagées pour accompagner les ménages susceptibles d’être affectés.

Quatre mesures d’accompagnement examinées

Au cours des échanges, quatre volets ont particulièrement retenu l’attention des autorités : la prise en charge financière, la continuité de la scolarité des enfants, l’accompagnement social des familles et l’attribution de parcelles aux populations concernées.

Ces dispositions doivent permettre d’atténuer les conséquences sociales des déguerpissements. Toutefois, les informations communiquées ne précisent ni le nombre de ménages concernés, ni les montants des compensations envisagées, ni les modalités d’attribution des parcelles. Autant d’éléments qui restent déterminants pour apprécier la portée effective de l’accompagnement annoncé.

Modernisation routière et protection des populations : un équilibre à garantir

Pour le gouvernement, les opérations programmées le 4 novembre à Okala, Diba-Diba et Lac Bleu répondent à la nécessité de moderniser les infrastructures routières et de fluidifier le trafic dans cette partie du Grand Libreville.

Au-delà des objectifs d’aménagement, leur mise en œuvre soulève néanmoins la question de la protection des personnes affectées. La disponibilité effective des mesures sociales annoncées, leur calendrier d’exécution et l’information préalable des familles constitueront des enjeux essentiels pour éviter que ces opérations ne fragilisent davantage les ménages concernés.

À l’approche de l’échéance du 4 novembre, l’attention se porte désormais sur les garanties concrètes apportées aux populations. Car si l’amélioration des infrastructures constitue un impératif de développement urbain, elle doit également s’accompagner du respect des droits et de la dignité des citoyens concernés.