Gabon : porté disparu après une déception amoureuse, Yan a été retrouvé sain et sauf 

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L’inquiétude qui planait sur la commune de Lébamba vient de laisser place au soulagement. Yan, un homme âgé d’une trentaine d’années dont la disparition soudaine suscitait les plus vives craintes, a été retrouvé sain et sauf. Pris en charge à la clinique médicale de Bongolo à la suite d’un acte désespéré causé par un chagrin d’amour, le trentenaire s’était mystérieusement évaporé de son lit d’hôpital, déclenchant une vive alerte dans la région.

Les raisons de sa fuite rocambolesque se font désormais plus précises. Selon les informations rapportées par le quotidien L’Union, des proches du jeune homme expliquent qu’il aurait cédé à la panique. Yan aurait en effet pris la poudre d’escampette par crainte d’accumuler des frais d’hospitalisation trop élevés, mais également pour échapper à une convocation des services de la gendarmerie locale.

Cette double pression psychologique l’a poussé à quitter l’établissement sans demander son reste pour se terrer loin des regards.

Vers un suivi psychologique indispensable

Son entourage pointe du doigt des antécédents de détresse émotionnelle marqués par des ruptures sentimentales antérieures particulièrement douloureuses. Face à la fragilité manifestée par le trentenaire, ses proches appellent aujourd’hui unanimement à ce qu’une prise en charge médicale et psychiatrique adaptée soit promptement mise en place pour l’accompagner vers la guérison.

Les autorités sanitaires ont profité de ce drame évité de justesse pour rappeler l’importance d’un soutien adéquat face à la souffrance mentale. Elles insistent sur la nécessité d’orienter toute personne en situation de crise vers un professionnel de santé et rappellent la mise à disposition du numéro gratuit d’écoute (le 1324) pour prévenir les actes désespérés.