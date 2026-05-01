Gabon : Jean Valentin Leyama dénonce un climat de peur et de suspicion

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Dans une tribune incisive publiée le 30 avril 2026, l’opposant Jean Valentin Leyama dresse un constat alarmant de la situation des libertés au Gabon, s’appuyant sur un récent rapport des Nations unies. Il cite nommément plusieurs figures politiques et médiatiques inquiétées par la justice, pointant un climat de suspicion et appelant à une inflexion du pouvoir.

La question des libertés publiques s’impose de nouveau dans le débat national. À la faveur d’un rapport critique des Nations unies sur la situation des droits humains au Gabon, la tribune de Jean Valentin Leyama vient jeter une lumière crue sur une série d’affaires judiciaires visant des personnalités connues, suscitant interrogations et crispations.

Dans ce texte au ton sans concession, l’acteur politique aligne une liste de noms qui, selon lui, illustrent une tendance préoccupante. Il évoque notamment Hervé Patrick Opianga, Christian N’Nang Nsome, Harold Leckat Igassela, Marcel Libama, Simon Ndong Edzo, Bob Mengome, Roland Olouba Oyabi, Médard Tounda Youbi et Alain-Claude Bilie-By-Nze, comme autant de symboles d’une justice perçue comme sélective.

Une série de cas qui interroge la cohérence judiciaire

Au cœur de l’argumentaire développé, une idée centrale : ces personnalités, issues d’horizons politiques, syndicaux ou médiatiques variés, n’ont en commun ni des faits de droit commun ni des affaires de corruption avérées. Leur point commun serait, selon l’auteur, d’avoir exprimé des positions critiques vis-à-vis du pouvoir en place.

« Le trait commun entre ces compatriotes […] est d’avoir refusé la pensée unique », écrit-il, suggérant une criminalisation progressive de la contestation. Une lecture qui fait écho aux préoccupations exprimées par certaines organisations internationales sur les restrictions de l’espace civique.

Dans ce contexte, la multiplication de procédures judiciaires visant des figures publiques alimente un sentiment de défiance. La question posée est celle de la perception de l’impartialité des institutions, dans un environnement politique encore marqué par les séquelles de la transition.

Un climat de peur et de suspicion dénoncé

Au-delà des cas individuels, c’est un climat général que dénonce Jean Valentin Leyama. Il évoque « un climat de peur et de suspicion » où chaque prise de parole critique pourrait exposer à des poursuites, posant en filigrane la question de la liberté d’expression.

La tribune pointe également un retournement de certains acteurs de la société civile, autrefois engagés dans la défense des droits, et désormais plus discrets, voire accusés de complaisance. Une évolution qui, si elle est avérée, traduirait une recomposition des rapports de force au sein de l’espace public. En toile de fond, c’est la promesse de restauration de l’État de droit, formulée au lendemain de la transition politique, qui est ici interrogée. L’auteur estime que ces engagements semblent s’éloigner des réalités observées.

Un appel à une inflexion politique

Malgré la virulence du propos, la tribune se conclut sur une ouverture. Jean Valentin Leyama appelle le président Brice Clotaire Oligui Nguema à opérer un repositionnement, estimant qu’« il est encore temps » de redresser la trajectoire. Cet appel intervient alors que le pays n’est qu’au début du mandat présidentiel, dans une phase où les choix politiques structurants restent déterminants pour la suite du quinquennat.

Entre critiques internes et observations internationales, la question des libertés publiques apparaît plus que jamais comme un test de crédibilité pour les autorités. Reste à savoir si ces signaux seront entendus, ou s’ils s’inscriront dans une tension durable entre pouvoir et voix dissidentes.