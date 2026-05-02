Gabon : 156 milliards de FCFA pour transformer le quotidien des Gabonais

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Le gouvernement passe à la vitesse supérieure dans sa stratégie de réduction des inégalités régionales. Lors du Conseil des ministres présidé le jeudi 30 avril 2026 par le Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, le ministre de l’Économie, Thierry Minko, a présenté un bilan d’étape ambitieux concernant deux leviers majeurs du développement national : le PUDC et le PUDG.

Avec une enveloppe globale de 156 milliards de FCFA, ces programmes marquent une volonté claire de territorialisation des politiques publiques. L’objectif est simple : ne laisser aucun Gabonais de côté, en ciblant prioritairement les chefs-lieux provinciaux et les zones les plus isolées du pays.

Le Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC), doté de 66 milliards de FCFA, se veut au plus proche du terrain. Il finance des projets directement identifiés par les populations locales pour améliorer l’accès aux services de base. Les interventions sont multiples notamment la construction et la réhabilitation de routes; l’électrification rurale via des kits solaires; l’accès à l’eau potable par la remise en état de forages et pompes hydrauliques; le soutien à l’éducation et à la santé (médicaments et l’appui économique à travers la réhabilitation des marchés et le financement d’activités génératrices de revenus.

Sept villes au cœur de la modernisation urbaine

Parallèlement, le Projet de développement urbain du Gabon (PUDG) bénéficie d’un budget de 90 milliards de FCFA. Pour l’année en cours, son plan de travail est estimé à 32 milliards de FCFA et se concentre sur des travaux d’envergure dans sept localités clés : Franceville, Lambaréné, Koulamoutou, Oyem, Mouila, Ndendé et Lebamba.

Le succès de ces chantiers repose sur une mobilisation inédite. Le Conseil des ministres a d’ailleurs salué la synergie entre les collectivités locales, les services déconcentrés de l’État et les partenaires techniques et financiers pour garantir la qualité durable des ouvrages réalisés.