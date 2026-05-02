Derniers articlesECONOMIE

Gabon : 156 milliards de FCFA pour transformer le quotidien des Gabonais

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 2 mai 2026 à 18h19min
1 502 Temps de lecture 1 minute
Zone inondée à Libreville © D.R.
Ecouter l'article

Le gouvernement passe à la vitesse supérieure dans sa stratégie de réduction des inégalités régionales. Lors du Conseil des ministres présidé le jeudi 30 avril 2026 par le Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, le ministre de l’Économie, Thierry Minko, a présenté un bilan d’étape ambitieux concernant deux leviers majeurs du développement national : le PUDC et le PUDG.

Avec une enveloppe globale de 156 milliards de FCFA, ces programmes marquent une volonté claire de territorialisation des politiques publiques. L’objectif est simple : ne laisser aucun Gabonais de côté, en ciblant prioritairement les chefs-lieux provinciaux et les zones les plus isolées du pays.

Le Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC), doté de 66 milliards de FCFA, se veut au plus proche du terrain. Il finance des projets directement identifiés par les populations locales pour améliorer l’accès aux services de base. Les interventions sont multiples notamment la construction et la réhabilitation de routes; l’électrification rurale via des kits solaires; l’accès à l’eau potable par la remise en état de forages et pompes hydrauliques; le soutien à l’éducation et à la santé (médicaments et l’appui économique à travers la réhabilitation des marchés et le financement d’activités génératrices de revenus.

Sept villes au cœur de la modernisation urbaine

Parallèlement, le Projet de développement urbain du Gabon (PUDG) bénéficie d’un budget de 90 milliards de FCFA. Pour l’année en cours, son plan de travail est estimé à 32 milliards de FCFA et se concentre sur des travaux d’envergure dans sept localités clés : Franceville, Lambaréné, Koulamoutou, Oyem, Mouila, Ndendé et Lebamba.

Le succès de ces chantiers repose sur une mobilisation inédite. Le Conseil des ministres a d’ailleurs salué la synergie entre les collectivités locales, les services déconcentrés de l’État et les partenaires techniques et financiers pour garantir la qualité durable des ouvrages réalisés.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 2 mai 2026 à 18h19min
1 502 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

Gabon : Oligui Nguema inaugure l’annexe du Tribunal de Première Instance de Libreville

2 mai 2026 à 18h06min

Femua 18 : Pr. Marcelle Ibinga épouse Itsitsa devise avec Siandou Fofana !

2 mai 2026 à 18h00min

Barreau du Gabon : Me Obame Sima pour l’exemplarité sociale !

2 mai 2026 à 16h40min

Gabon : le statut de Chef de quartier enfin consacré

2 mai 2026 à 15h36min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Gabon : Oligui Nguema s’entretient avec Eugène Mba 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : Oligui Nguema s’entretient avec Eugène Mba
[#Reportage] Afrique : 615 milliards de FCFA, le coût des coupures internet en 2025 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Afrique : 615 milliards de FCFA, le coût des coupures internet en 2025
[#Reportage] Gabon : 108 733 personnes frappées par le chômage en 2024 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : 108 733 personnes frappées par le chômage en 2024
[#Reportage] Libreville : une marchandise de cocaïne saisie par la DGR 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Libreville : une marchandise de cocaïne saisie par la DGR
[#Exclusif] Ibrahim Tsendjet Mboulou, président du Réseau des consommateurs 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Exclusif] Ibrahim Tsendjet Mboulou, président du Réseau des consommateurs
[#Journal] Le 19H30 du 29 Avril 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 19H30 du 29 Avril 2026
S'abonner
Bouton retour en haut de la page