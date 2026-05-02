Libreville : l’association fédératrice Ana Dibadi désormais à l’œuvre !

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L’association Ana Dibadi a été officiellement lancée ce samedi 2 mai 2026 au rond-point de Nzeng-Ayong, dans le 6eme arrondissement de Libreville. Une initiative qui, selon son président, vise à rassembler les ressortissants du canton Dibadi autour d’un cadre d’unité, de promotion culturelle et de développement socio-économique.

C’est dans une ambiance conviviale, ponctuée par une forte mobilisation conséquente que l’association Ana Dibadi a effectué sa toute première sortie officielle. Après près d’une année de démarches administratives ayant abouti à sa reconnaissance juridique, la plateforme associative est désormais établie légalement. Une structuration qui consolide cette initiative portée depuis plusieurs années par ses membres.

Ana Dibadi, une forme de proposition idoine pour le canton éponyme

L’association Ana Dibadi se présente comme un cadre fédérateur destiné aux ressortissants du canton Dibadi, où qu’ils se trouvent. Loin d’une plateforme à caractère politique, la plateforme répond surtout à un besoin de structuration et de rassemblement d’une communauté dispersée. « Il s’agit d’un cadre de discussion, de promotion et d’échange entre les fils et filles du canton Dibadi, qui permet de nous retrouver, de dialoguer et de mieux nous organiser », a expliqué Ngonga Bastide, président de l’association.

Une vue des membres de l’association Ana Dibadi © D.R.

Autant dire que cette initiative vise à renforcer l’ancrage identitaire et culturel de ses membres. Mais au-delà de cette mission, Ana Dibadi entend contribuer au développement socio-économique et culturel du canton. L’association souhaite encourager les initiatives agricoles et halieutiques. Non sans manquer de valoriser le potentiel touristique de leur canton. Un accent particulier devrait également être mis sur les enjeux socio-économiques alors que le chômage bat son plein.

À ce propos, la structure entend travailler sur des projets collectifs au bénéfice des populations. « Nous voulons mettre en place des coopératives, mais aussi rassembler les populations autour de projets agricoles et de pêche, afin de valoriser nos ressources locales et de créer de véritables opportunités économiques pour nos villages », a déclaré le président Ngonga Bastide. Des éclaircissements opportuns qui pourraient avoir pour incidence directe l’assentiment des populations.

Des projets concrets pour renforcer la cohésion et le développement

Dans cette dynamique, plusieurs projets sont annoncés. Au nombre desquels la troisième édition de « Dibadi Vacances ». Un rendez-vous multi activités destiné à réunir la diaspora du canton. Il est à noter la réflexion autour des projets d’envergure qui pourraient servir de tremplin pour plus d’un. « Nous voulons aussi organiser le festival culturel de la communauté Apindji, mais également les vacances à Dibadi, qui permettent de rassembler chaque année des centaines de personnes autour de notre culture », a-t-il conclu.

Il va sans dire qu’il ne s’agit guère d’un énième rassemblement des fils et filles originaires du même canton. Pour ceux qui se revendiquent du Canton Dibadi, la vision est plus large. Cette sortie officielle de l’association Ana Dibadi vise donc à poser les jalons d’une structuration harmonieuse. D’autant plus que leur plateforme se veut désormais la passerelle de l’action en faveur de leur canton. La main a été tendue envers celles et ceux qui hésiteraient encore à rejoindre cette aventure humaine. Des plateformes numériques permettront une adhésion prompte.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire