​Lutte contre la vie chère : Minvoul accueille le deuxième magasin de la Centrale d’Achats

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​Le Vice-président du Gouvernement, Hermann Immongault, a procédé le jeudi 30 avril 2026 à l’inauguration du deuxième magasin agréé du réseau national de la centrale d’achats à Minvoul. Cette mise en service, effectuée au nom du Chef de l’État, marque une étape cruciale dans la stratégie nationale de restauration du pouvoir d’achat des Gabonais.

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​Le pragmatisme est désormais le maître-mot de l’action gouvernementale. Après la capitale, c’est la ville de Minvoul, dans la province du Woleu-Ntem, qui a été choisie pour abriter le deuxième maillon de la chaîne nationale des magasins agréés par la centrale d’achats. Cette infrastructure, véritable joyau logistique, vient répondre à l’urgence sociale en garantissant l’accès aux produits de première nécessité à des prix encadrés sur l’ensemble du territoire.

​Présent lors de cette cérémonie, le ministre de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la lutte contre la vie chère, Thierry Minko, a tenu à rappeler la genèse de ce projet. « Le Président de la République a décidé de veiller à ce qu’il y ait une activité particulière qui soit orientée sur la lutte contre la vie chère. La preuve qu’avec ce bâtiment et ce qui se trouve à l’intérieur, chacun peut acheter ce qu’il faut, manger à sa faim et à moindre coût ».

La reconnaissance envers Oligui Nguema

​Pour l’édile de la commune de Minvoul, ce choix géographique est une reconnaissance de l’importance stratégique de cette localité frontalière. Dans son allocution, le maire a réitéré sa gratitude envers les plus hautes autorités « Après Libreville, c’est Minvoul qui porte le second choix, qui inaugure la deuxième centrale d’achat pour la lutte contre la vie chère ».

​Le Vice-président du Gouvernement, Hermann Immongault, agissant en tant que coordinateur de l’action gouvernementale, a replacé cet événement dans un contexte national historique, à l’approche des célébrations de l’an 1 de la prestation de serment du Chef de l’État. « Nous sommes à la veille d’un grand événement, le 3 mai prochain, cela fera un an que le Président de la République a été investi. À l’occasion de ce premier anniversaire, il est prévu un grand rendez-vous marqué par l’inauguration de la cité de la démocratie rénovée, en présence de plusieurs chefs d’États et de gouvernement », a-t-il précisé.

Relance des infrastructures

​Porteur d’un message personnel du Président Brice Clotaire Oligui Nguéma, Hermann Immongault a tenu à rassurer les populations sur la fiabilité des engagements pris au sommet de l’État « Le Président n’a pas pu effectuer le déplacement, il m’a demandé de vous dire qu’il est l’homme qui respecte les engagements qu’il prend. Après Libreville, c’est Minvoul qui accueille le magasin agréé au titre de la centrale d’achat. C’est dire à quel point la lutte contre la vie chère n’est pas un vain mot. Le Président, c’est votre fils : il fait ce qu’il dit et il dit ce qu’il fait ».

Le Vice-président du Gouvernement a également annoncé la relance imminente de projets d’infrastructures locales très attendus. « Il m’a également chargé de vous dire que les travaux de l’hôpital vont reprendre et aller à leur terme, y compris les travaux de la station. Ce sont des éléments concrets. Il viendra ici lui-même inaugurer, tel qu’il a dit, selon les engagements pris », a conclu Hermann Immongault, sous les acclamations d’une population désormais tournée vers un avenir plus serein.