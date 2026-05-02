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Gabon : signature d’un accord stratégique pour dynamiser le secteur halieutique

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 2 mai 2026 à 10h08min
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Le ministre de la Mer Aimé-Martial Massamba  et la directrice générale de la BCEG Daisy-Helen Ntoutoume © D.R.
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Le Ministère de la Mer, de la Pêche et de l’Économie Bleue (MMPEB) et la Banque pour le Commerce et l’Entrepreneuriat du Gabon (BCEG) ont officialisé, ce jeudi 30 avril 2026, une convention de partenariat historique. Une convention qui devrait permettre de renforcer le financement des activités liées à l’économie bleue, en particulier dans le secteur halieutique.

Au cœur de cet accord, paraphé par le ministre Aimé Martial Massamba et la directrice générale de la BCEG, Daisy-Helen Eyang Ntoutoume, se trouve le fonds « Aidez-moi à vous aider » (FAMAD). Doté d’une enveloppe globale de 25 milliards de francs CFA, ce mécanisme transversal vise à soutenir les projets structurants du pays. 

Si le fonds couvre plusieurs secteurs prioritaires, une part significative sera désormais dirigée vers l’économie bleue, offrant aux acteurs de la pêche, qu’ils soient artisans ou industriels, un accès inédit à des financements adaptés.

Modernisation et souveraineté alimentaire

L’ambition affichée est claire : transformer en profondeur les méthodes de production. Les fonds mobilisés permettront de financer le développement de l’aquaculture continentale et marine; la création d’infrastructures critiques (chaînes du froid, sites de débarquement modernisés) et la transformation locale des produits pour accroître leur valeur ajoutée.

En réduisant les pertes post-capture et en optimisant la logistique, le Gabon entend non seulement améliorer la compétitivité de ses exportations, mais surtout garantir sa souveraineté alimentaire.

Une vision politique affirmée

Ce partenariat s’inscrit directement dans la feuille de route tracée par le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. L’objectif est de faire de l’économie bleue un moteur de création d’emplois et de diversification économique.

Pour garantir l’efficacité du dispositif, un suivi technique rigoureux accompagnera chaque projet financé. Les autorités ont annoncé que les modalités pratiques d’accès à ces fonds seront communiquées très prochainement aux opérateurs économiques, marquant ainsi le coup d’envoi d’une restructuration durable de la filière.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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