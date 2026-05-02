An 1 d’Oligui Nguema : Le LRA entre vigilance républicaine et soif de réformes

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À l’occasion d’une conférence de presse tenue ce samedi 2 mai 2026, le Dr Stéphane Germain Iloko Boussengui, président du Large Rassemblement Arc-en-Ciel (LRA), a dressé un bilan sans concession de la première année de mandat du Chef de l’État. Entre reconnaissance des acquis et dénonciation des dérives institutionnelles, le parti se pose en « arbitre responsable » de la scène politique nationale.

Le ton est donné d’entrée de jeu : le LRA refuse l’opposition systématique tout autant que la complaisance. Pour son président, l’heure est à l’objectivité. Si le parti reconnaît volontiers les efforts consentis dans les secteurs de l’eau, de l’électricité et du développement durable, il s’inquiète d’une dérive hégémonique.

Un « déséquilibre institutionnel préoccupant »

Le Dr Iloko Boussengui a pointé du doigt une concentration excessive des pouvoirs, née d’un processus électoral marqué par des irrégularités. Selon lui, le Parlement et les organes consultatifs sont désormais « largement dominés par le parti présidentiel ». Face à ce constat, le LRA revendique une posture de centre : « Cette posture, équilibrée et républicaine, qu’il ne faut pas confondre avec une posture d’équilibriste, n’a malheureusement pas permis d’éviter un déséquilibre institutionnel préoccupant», a-t-il déclaré devant un parterre de journalistes.

Le cri du cœur social

Le volet social occupe une place centrale dans le réquisitoire du LRA. Le président a rappelé les combats menés cette année, notamment contre les déguerpissements brutaux (Plaine Orety, Kalikak) et la gestion défaillante de la CNAMGS. « Nous avons constamment alerté sur les préoccupations majeures des Gabonais : l’accès à l’eau, l’électricité, la vie chère, le chômage des jeunes », a-t-il martelé. Le parti appelle d’ailleurs à une « trêve sociale durable » via un dialogue sincère avec les syndicats de l’enseignement.

Justice et perspectives

Abordant l’actualité judiciaire qui secoue le sommet de l’État, le LRA appelle au calme et à la retenue. Refusant de céder aux rumeurs, le Dr Iloko Boussengui exhorte les acteurs politiques à la décence : « Associer sans preuve la justice à une quelconque influence politique est dangereux. » Il demande de laisser la justice suivre son cours tout en respectant la dignité des personnalités impliquées.

Pour l’année à venir, le LRA entend muscler son action de proximité. L’annonce de la création d’un comité d’experts pour sauver la CNAMGS et le suivi du dossier sensible de Mimongo témoignent de la volonté du parti de rester au plus près des réalités du terrain. « Le Gabon entre dans une phase décisive de son histoire », a conclu le leader du LRA, rappelant que sa mission reste de « dire la vérité et proposer des solutions » pour l’unité nationale.